Qué propone De la Espriella y cómo se compara su nueva derecha con la que siempre gobernó Colombia

Daniel Pardo - BBC News Mundo

Hay cosas de Abelardo de la Espriella, nuevo presidente de Colombia, que parecen nuevas, pero son viejas. Y hay otras que, incluso para un país históricamente gobernado por la derecha, son inéditas.

No descartar sacar a Colombia del sistema internacional de organizaciones multilaterales o deslizar querer legalizar el porte de armas, por ejemplo, son algunas de las propuestas que lo distancian de la derecha liberal que, en general, gobernó al país por décadas.

De la Espriella, un abogado penalista de 47 años, hereda de esa derecha tradicional elementos de fondo, como la defensa férrea de la propiedad privada, el escepticismo hacia el involucramiento del Estado en la economía y la base electoral, ubicada, sobre todo, en las zonas acomodadas y urbanas de la Colombia andina.

Pero tan sustancial como eso es lo que el también miembro y donante del Partido Republicano en Estados Unidos recoge de la nueva derecha que tiene a Donald Trump como máxima inspiración: la disposición a lograr seguridad a toda costa, el recelo por las fronteras abiertas y el desprecio al mundo globalizado y liberal que tuvo como símbolos de progreso derechos como la inclusión, el aborto o el matrimonio homosexual.

No es en vano que, como el estadounidense, el colombiano proponga “un nuevo orden” para su país.

Nadie, tal vez ni siquiera De la Espriella, se imagina cómo será su presidencia, no solo porque él, pragmático e impredecible, suele cambiar sus opiniones en favor de sus necesidades, sino también porque en la oposición tendrá a una izquierda organizada en el Congreso y en la calle.

Colombia parece haber vivido episodios como este, pero ahora entra a terreno desconocido.

¿Qué es, entonces, lo que representa Abelardo “el Tigre” de la Espriella, y cómo se compara con las derechas que gobernaron el país hasta la llegada de Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda?

Abelardo de la Espriella. / Getty Images

Más iliberal que derechista

De la Espriella es calificado por rivales como ultraderechista, pero a él le gusta decir que es independiente y representa la “extrema coherencia”.

Porque su gran enemigo dice que es —como en el caso de Javier Milei, presidente de Argentina— “la casta”; el “establecimiento tradicional”, pese a que él viene de ser un prominente abogado de personajes polémicos y mediáticos.

El principal rasgo de su perfil ideológico es el énfasis en seguridad: propone construir megacárceles, fortalecer a los militares y acabar con las negociaciones de paz con grupos armados.

En ese sentido se parece a Álvaro Uribe, presidente entre 2002 y 2010, pero con el componente estético que las nuevas derechas —por ejemplo, Nayib Bukele, en El Salvador— han introducido: De la Espriella se presentó en sus mítines con chaleco antibalas y un vidrio blindado a su alrededor.

De la Espriella es tan militarista como las viejas derechas, pero de manera más provocadora. / Getty Images

En términos económicos, también exhibe una versión similar pero un poco más radical, o más vocal, que la derecha tradicional: reducción del Estado, bajos impuestos, apoyo al empresariado.

Luego está el aspecto cultural; ese que las nuevas derechas han fortalecido en su cruzada contra el wokismo, el feminismo, el liberalismo; ese que las viejas derechas comparten pero no les resultaba prioritario, en parte por su carácter liberal.

De la Espriella, creador de un producto acorde a los tiempos de redes sociales y la inteligencia artificial, se declara en contra del aborto, la eutanasia y la adopción homoparental. En campaña presumió de su órgano reproductor, atacó a periodistas mujeres y descalificó a un candidato homosexual.

Más que de derecha, De la Espriella puede ser calificado como iliberal. Que es, en efecto, lo que más le distancia de las derechas tradicionales colombianas.

Un Tesla haciendo campaña por Abelardo. / Getty Images

Más uribista que Uribe

El historiador Germán Mejía Pavony publicó el año pasado “Entre la libertad y el orden”, un libro que recoge la historia de la derecha en Colombia.

Para él, ser de derecha en Colombia dejó de tener sentido cuando se firmó el Frente Nacional, un acuerdo que gobernó de 1958 a 1974 entre los partidos Liberal y Conservador para turnarse el poder y con eso evitar la violencia. En la práctica, significó la victoria de una centroderecha liberal y tecnócrata como principio de Estado.

“Con el Frente Nacional, la política se desideologizó y ser de derecha o izquierda dejó de tener sentido. Hoy la derecha vuelve. Es una palabra vieja que se vuelve nueva por la coyuntura política”, asegura.

“La versión actual es mucho más desfachatada en su ataque a las instituciones. Sus líderes se hacen elegir por elecciones, dicen aceptar la Constitución, pero la cambian a su imagen y semejanza para acabar con la división de poderes”, dice, en referencia a Bukele.

En la década de 1920, existió en Colombia un movimiento denominado “Los Leopardos”, que, en medio del auge del fascismo italiano, abogó por la defensa implacable de la religión, la familia nuclear y las posturas homofóbicas.

Por su carácter iliberal, es el único antecedente que Mejía encuentra para el perfil de De la Espriella.

El carácter de "showman" en tiempos de redes es lo que separa a De la Espirella de la derecha más tradicional y recatada. / Getty Images

El experto sostiene que la llegada de Petro al poder en 2022, la primera de un izquierdista puro y duro, abrió el espectro de movimientos que podrían tener cabida en el sistema político y “reavivó la derecha como concepto”.

Pero el auge de De la Espriella también tiene que ver con cierta cooptación del uribismo, el movimiento de derecha más importante de la historia reciente, por parte del sistema político tradicional, dice Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario.

“El uribismo se ha aburguesado, se volvió el partido de los estratos altos, mientras que De la Espriella moviliza a sectores populares con un discurso de meritocracia y de los ‘nunca’”, opina el analsita.

El presidente electo dice representar a “los que nunca nos hemos robado un peso de la plata pública, los que nunca hemos vivido del Estado, los que nunca hemos pedido nada regalado”.

Y en eso también busca distanciarse de una derecha tradicional que controló lo que en Colombia llaman “el establecimiento”.

“Esta nueva derecha recupera el discurso del trabajo duro que el Centro Democrático (el partido de Uribe) ha perdido al volverse un partido de herederos políticos”, dice Basset.

“Soy el Uribe del 2002 (de su primera victoria), pero costeño y más bacán”, dice De la Espriella. “Represento la verdadera doctrina uribista (…) más moderna y actualizada”, asegura.

Más uribista que Uribe, y adaptado a los tiempos del algoritmo, Donald Trump y la crisis del orden liberal.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.