Qué se sabe de Los Choneros y Los Lobos, las bandas de Ecuador que Estados Unidos declaró organizaciones terroristas

Guillermo D. Olmo - BBC News Mundo

Estados Unidos deisgnará a las dos principales bandas criminales de Ecuador como “organizaciones terroristas”.

Los grupos conocidos como Los Lobos y Los Choneros serán incluidos en la lista oficial de grupos terroristas de Washington, según anunció el secretario de Estado Marco Rubio en visita oficial a Quito.

Estados Unidos considera que la designación como organizaciones terroristas le faculta a atacar los activos y propiedades de cualquier persona asociada con estos grupos y a compartir información de inteligencia con el gobierno ecuatoriano que podría llevar a acciones “potencialmente letales” contra estas bandas.

El anuncio llega solo unos días después de que Washington informará de que sus barcos militares en el Caribe habían atacado una lancha que había partido de Venezuela supuestamente cargada con drogas, matando a sus 11 ocupantes.

Rubio anunció que su país suministrará $13,5 millones en ayuda de seguridad y $6 millones en tecnología de drones para apoyar a las autoridades ecuatorianas en la lucha contra el narcotráfico.

“Sin seguridad, no podemos hacer progresos económicos”, dijo Rubio, añadiendo que “esto es algo que saben bien” tanto el presidente estadounidense, Donald Trump, como el ecuatoriano, Daniel Noboa.

Noboa ha hecho de la lucha contra la criminalidad en el país una de sus banderas y ha pedido colaboración internacional en ella.

Su ministra de Exteriores, Gabriela Somerfeld, dijo tras reunirse con Rubio que Ecuador recibirá a solicitantes de asilo en Estados Unidos a cambio de la cooperación prometida, aunque no no dio detalles de cuántos serían ni qué trato recibirán en su país.

Noboa se ha declarado “en guerra” contra el crimen y en una entrevista con la BBC en marzo pidió el apoyo de los ejércitos de Estados Unidos y los países europeos. También promueve un cambio en la Constitución para que puedan instalarse bases militares extranjeras en el país.

La violencia criminal en Ecuador se ha disparado en los últimos años hasta convertirse en una de las principales preocupaciones ciudadadanas.

El asesinato en la pasada campaña electoral del candidato Fernando Villavicencio, los enfrentamientos entre bandas en Guayaquil o los motines carcelarios que han dejado decenas de muertos muestran el deterioro de la seguridad en un país por el que, según datos gubernamentales, pasa un 70% de la cocaína que se consume en el mundo.

Los Lobos y Los Choneros quedan ahora en el punto de mira de Estados Unidos. ¿Quiénes son y a qué se dedican?

Los Lobos

Esta banda es considerada la segunda más grande del país, pues se sospecha que tiene unos 8.000 integrantes y además ha participado en varios de los motines carcelarios que solo en 2022 dejaron más de 400 muertos en el país, reportó InsightCrime.

Esta agrupación nació como escisión de Los Choneros, que era considerado el grupo criminal más importante del país, agregó el medio especializado en el estudio de la violencia criminal en la región.

Aunque originalmente su área de acción se limitaba a las zonas montañosas y selváticas del sur de Ecuador, Los Lobos comenzaron a expandirse hasta llegar a la costera Guayaquil. Hoy se les considera el grupo criminal dominante en la capital, Quito.

Desde 2016, el grupo y sus aliados proveen armas y seguridad para el cartel mexicano Jalisco Nueva Generación, el cual controla parte de las rutas de cocaína en Ecuador, aseguró el medio ecuatoriano Código Vidrio.

Sin embargo, InsightCrime asegura que esta banda, junto a los Chone Killers y Los Tiguerones, habría formado otra organización llamada Nueva Generación, la cual habría perpetrado varios ataques contra líderes y territorios controlados por Los Choneros.

Aunque la facilitación del tráfico de drogas y la extorsión desde las cárceles son sus principales actividades, en los últimos años han encontrado en la extracción ilegal de oro otra fuente de ingresos. Así, la prensa local asegura que cobran un impuesto de 10% a los mineros que operan ilegalmente en zonas como la selvática provincia de Imbabura, en el norte del país.

Asimismo, se les vincula con el Frente 48, una disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Según Insight Crime, Los Lobos han estado presuntamente detrás de gran parte de la violencia política que ha desestabilizado Ecuador en los últimos años y se les relaciona con el asesinato en agosto de 2023 de Fernando Villavicencio.

Los Choneros

Con entre 12.000 y 20.000 miembros en su momento cumbre, Los Choneros llegaron a ser la organización criminal más importante de Ecuador.

Nació en los años 90 en la ciudad de Chone, en la provincia costera de Manabí; y de allí se extendió a Manta y otras localidades a las orillas del Pacífico.

Originalmente las autoridades la identificaron como un brazo armado de un cartel colombiano, que buscaba controlar las rutas de tráfico marítimas hacia México y Estados Unidos. Pero medios ecuatorianos le han atribuido también vínculos con disidencias de las FARC, a las que ayudarían a pasar cocaína desde Colombia.

En los últimos años, los indicios sugieren que se han asociado con organizaciones criminales mexicanas.

“La megabanda de Los Choneros está ligada al cartel de Sinaloa”, aseguró en 2021 a la prensa española el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia militar ecuatoriana y ahora analista en seguridad y defensa.

No obstante, con el paso del tiempo la organización fue evolucionando y también halló en las cárceles un negocio. Así, llegó a controlar varias prisiones, donde sus miembros no solo se hicieron con el microtráfico de drogas, sino que además extorsionaron a los reclusos y orquestaron secuestros, reportó InsigthCrime.

Las autoridades estiman que las operaciones ilegales que realizan desde las cárceles les dejan a este tipo de organizaciones unos beneficios de alrededor de US$120 millones anuales.

Los enfrentamientos de Los Choneros con otros grupos han dejado centenares de muertos, muchos en motines en el interior de las cárceles ecuatorianas.

Según Insight Crime, José Adolfo Macías, “Fito”, quien emergió como su líder, propició un acercamiento a las bandas de Los Tiguerones y Los Chone Killers, pero el conflicto con Los Lobos se mantuvo.

Su fuga cuando iba a ser trasladado a una cárcel de máxima seguridad a comienzos de 2024 provocó una crisis política en Ecuador y una intervención a gran escala del Ejército en las prisiones del país.

Las bandas respondieron al gobierno con una ofensiva que incluyó la toma de una cadena de TV mientras transmitía en vivo.

Fito permaneció prófugo hasta junio de 2025, cuando las autoridades lo localizaron en un búnker en una casa de lujo en Montecristi, un pequeño municipio a pocos kilómetros al sur de Manta.

Finalmente, fue extraditado a Estados Unidos en medio de un enorme despliegue de seguridad en julio de este año para responder por varios delitos ante un tribunal de Nueva York.

Su extradición marcó un hito en la nueva senda de refuerzo de la colaboración con Estados Unidos que el presidente Noboa quiere incluir como parte de su estrategia de mano dura contra las bandas.

Con información de Ione Wells y Juan Francisco Alonso.

