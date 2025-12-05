Quién es ‘Rosita’, la DJ e influencer venezolana a la que Estados Unidos y México sancionaron por sus presuntos vínculos con el Tren de Aragua

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Redacción - BBC News Mundo

Estados Unidos ha dado un paso más en su batalla contra la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC, por sus siglas en inglés) congeló este miércoles los bienes y fondos de seis individuos presuntamente relacionados con el grupo, que Washington considera una “organización terrorista internacional”.

Entre los sancionados figura un nombre familiar para millones en Venezuela y otros países de América Latina. Se trata de Jimena Romina Araya Navarro, alias “Rosita”.

A Araya, quien se presenta como una DJ que ofrece espectáculos musicales y tiene 3.5 millones de seguidores solamente en Instagram, las autoridades estadounidenses la acusan de “brindar apoyo material” al grupo criminal, pues presuntamente, parte de los ingresos que obtiene con sus actuaciones serían destinados a la dirección de la banda.

Horas después, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México adoptaron medidas similares contra ella y los otros cinco individuos, así como contra cuatro empresas venezolanas y colombianas vinculados a los señalados (Eryk Producciones SAS, Maiquetía VIP Bar Restaurant, Global Import Solutions S.A., y Yakera y Lane SAS).

BBC Mundo intentó sin éxito conseguir un comentario de Araya a través de sus redes sociales.

La madre de Araya, Teresa Navarro, ha negado reiteradamente los vínculos de su hija con el crimen organizado y ha calificado las acusaciones de “campaña de descrédito”.

EE.UU. considera al Tren de Aragua como una "organización terrorista". / AFP via Getty Images

A la pantalla chica

Araya nació en 1983 en la ciudad de Maracay, capital del estado Aragua, ubicada a unos 119 kilómetros al oeste de Caracas.

Se adentró en el mundo de la interpretación con papeles en varias telenovelas, consiguiendo la fama con programas humorísticos en Venevisión, una de las principales televisoras del país, en los que encarnaba a “una mucama sexy”.

“Allí interpretaba un personaje llamado ‘Rosita’ y de allí su apodo”, apuntó a BBC Mundo una periodista venezolana que pidió resguardar su identidad.

“El segmento en el que participaba resultó ser un éxito y se organizaron presentaciones por todo el país. Se dice que incluso llegó a presentarse dentro de cárceles como Tocorón, controlada en ese momento por el Tren de Aragua”, agregó la comunicadora especializada en el mundo del espectáculo venezolano.

En ese período, Araya habría establecido una relación con uno de los parientes de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, mejor conocido como el “Niño Guerrero”.

Araya ha participado en una serie que cuenta la historia de unos estudiantes de bachillerato que se transmite por Instagram. / Instagram

Guerrero es considerado como el cabecilla del Tren de Aragua, grupo criminal trasnacional venezolano que surgió a principios de este siglo y que tuvo su base, según criminólogos, en un sindicato que extorsionaba a los contratistas que ejecutaban un tramo del ferrocarril que debía atravesar el centro del país caribeño, vendiendo puestos de trabajo en las obras.

El paradero del líder del Tren de Aragua se desconoce desde que en 2023 volvió a escaparse de Tocorón momentos antes de que las autoridades intervinieran la prisión.

En febrero pasado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró a BBC Mundo que Guerrero se encontraba en Colombia.

Según le aseguró a BBC Mundo otro periodista venezolano especializado en sucesos, Araya presuntamente se encargaba “de organizar las fiestas que se celebraban en la discoteca Tokio que funcionaba dentro de la cárcel de Tocorón”.

El Tren de Aragua tenía su base de operaciones en la cárcel de Tocorón, ubicada a unos 133 kilómetros al oeste de Caracas. / YURI CORTEZ/AFP via Getty Images

El primer encuentro con la justicia

En agosto de 2012, el “Niño Guerrero” se fugó por primera vez de la prisión que controlaba.

Las investigaciones policiales y judiciales arrojaron que el criminal contó con ayuda tanto interna como externa. Y entre los colaboradores externos figuraba Araya.

Las sospechas surgieron porque el mismo día en que se produjo la fuga la mujer estuvo en la prisión y realizó un show.

El Tribunal 2 de Control de Aragua ordenó la captura de Araya, quien unas semanas después fue aprehendida.

“La procesamos por la fuga y estuvo presa un tiempo”, aseguró a BBC Mundo el exdirector de Actuación Procesal de la Fiscalía venezolana, Zair Mundaray.

El exdirector de la cárcel, Luis Alberto Gutiérrez Linares, habría facilitado la evasión de Guerrero, previo pago de 500 mil bolívares (US$ 117.000 para el momento), se lee en los registros digitales del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En dichos documentos, también se sostiene que, una vez afuera de la prisión, Guerrero habría utilizado varios vehículos, algunos de ellos facilitados por Araya.

¿Por qué fue liberada si había todos esos indicios en su contra?

“Salió bajo fianza, porque el delito de evasión no tiene una pena de cárcel muy elevada y luego un partido cercano al Gobierno (Podemos) la lanzó como candidata a concejal”, apuntó Mundaray.

“Esta investigación no prosperó”, agregó la periodista Ronna Rizquez, autora de un libro sobre los orígenes de este grupo criminal.

A Araya se le ha vinculado sentimentalmente con el "Niño Guerrero", líder del Tren de Aragua, aunque fuentes aclaran que en realidad mantuvo una relación con un pariente suyo. / OVP

Unos meses después, su nombre volvió a aparecer en las páginas de sucesos de los diarios venezolanos.

El 8 de agosto de 2014 asesinaron a su novio Luidij Ochoa, un exconvicto que ganó fama al crear la serie animada “Cárcel o Infierno”, que era transmitida en YouTube.

En junio de 2015, otra pareja suya, Carlos Rafael Galíndez, alias “Carlos Breaker”, quien era considerado otro cabecilla del Tren de Aragua, fue asesinado y partes de su cuerpo aparecieron a las afueras de Caracas.

El 24 de enero de 2016, Teófilo Carzorla Rodríguez, otro criminal venezolano conocido como alias “El Conejo” y quien llegó a aparecer un show animado por Araya, fue acribillado.

Las medidas contra alias "Rosita" se producen justo cuando EE.UU. ha desplegado una flota en el Caribe para combatir el narcotráfico. / AFP via Getty Images

Más allá de Venezuela

Pero, así como el Tren de Aragua extendió sus operaciones más allá de las fronteras venezolanas, también lo hizo “Rosita”, quien aprovechó su ascendencia peruana para instalarse en el país andino.

Sin embargo, no estuvo allí mucho tiempo. A finales de 2019, un tribunal del país andino dictó orden de captura contra la DJ e influencer por sus presuntos nexos con con Edison Agustín Barrera, alias “Catire”, excabecilla de Tren de Aragua que fue detenido en Lima cuando se disponía a robar un banco.

Además de organizar fiestas en Venezuela y Colombia, en los últimos tiempos Araya ha participado en proyectos audiovisuales como “QLQ este Liceo”, una serie emitida por Instagram.

Sin embargo, la decisión de las autoridades estadounidenses y mexicanas de actuar contra ella confirmarían las sospechas que pesan sobre alias “Rosita”.

En la actualidad, Araya, quien tiene un hijo, se encuentra en Venezuela, aseguraron dos de las fuentes consultadas.

Las sanciones impuestas por las autoridades estadounidenses y mexicanas a Araya y las otras cinco personas implican que todos sus bienes e intereses en ambos países quedan bloqueados y deben reportarse.

Asimismo, los ciudadanos de ambos países tienen prohibido realizar cualquier transacción con los sancionados.

