Quiénes son los ‘arquitectos de la IA’, nombrados Persona del Año por la revista Time

Imran Rahman-Jones y Liv McMahon - Periodistas de Tecnología de la BBC

La Persona del Año 2025 de la revista Time no es solo una.

En cambio, la publicación ha reconocido a la figura más influyente del año como “los arquitectos” de la inteligencia artificial (IA).

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang; el director de Meta, Mark Zuckerberg; el propietario de X, Elon Musk; y la “madrina” de la IA, Fei-Fei Li, son algunas de las personas que aparecen en una de las dos portadas de la revista.

Expertos afirman que esto pone de manifiesto la rapidez con la que la IA, y las empresas que la desarrollan, están transformando la sociedad.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, se encuentra entre los líderes tecnológicos que la revista ha incluido en su portada más importante del año. / Getty Images

Esto ocurre en medio del auge tecnológico, impulsado por el lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI a finales de 2022, que continúa a un ritmo acelerado.

El director de la empresa, Sam Altman, declaró en septiembre que su chatbot es utilizado por alrededor de 800 millones de personas cada semana.

Las grandes firmas tecnológicas están invirtiendo miles de millones de dólares en IA y la infraestructura que la respalda en un intento por mantenerse a la vanguardia frente a sus rivales.

Este año hay dos portadas: una con un diseño que representa las letras AI (IA en inglés) rodeadas de trabajadores, y otra centrada en los propios líderes tecnológicos.

La portada hace referencia a la clásica fotografía neoyorquina Lunch atop a Skyscraper ("Almuerzo en lo alto de un rascacielos"), pero con figuras del mundo de la tecnología en lugar de los obreros de la construcción. / Time

En Meta, Zuckerberg presuntamente ha centrado la empresa en la tecnología de IA, incluido su chatbot, que ha integrado en sus aplicaciones populares.

Él, junto con Huang, Musk, Li y Altman, aparece en la portada junto a Lisa Su, directora de la fabricante de chips AMD; Dario Amodei, director de Anthropic; y Demis Hassabis, director del laboratorio de IA de Google.

“Este año, el debate sobre cómo utilizar la IA de forma responsable dio paso a una carrera para implementarla lo más rápido posible”, dijo Time al anunciar sus nuevas portadas.

“Pero los que evitan el riesgo ya no tienen el control”, agregó.

“Gracias a Huang, Son, Altman y otros titanes de la IA, la humanidad avanza a toda velocidad, sin frenos, hacia un futuro altamente automatizado y muy incierto”, sostuvo la publicación.

El editor jefe de Time, Sam Jacobs, apuntó que “nadie” tuvo un impacto tan grande en 2025 como “las personas que imaginaron, diseñaron y construyeron la IA”.

“La humanidad determinará el camino de la IA, y cada uno de nosotros puede desempeñar un papel en la determinación de su estructura y futuro”, afirmó.

Alina Timofeeva, asesora en ciberseguridad e IA, declaró a la BBC que la decisión de Time de reconocer a los arquitectos de la IA la destaca como una “fuerza determinante en el funcionamiento de nuestras economías, instituciones y vidas diarias en la actualidad”.

Pero añadió que, si bien sus líderes están en la portada, “es la forma en la que millones de personas decidan aplicar la IA lo que determinará si se convierte en un multiplicador de inclusión y oportunidades, o en un catalizador de una mayor desigualdad”.

La otra portada de Time muestra las letras AI, siglas de "inteligencia artificial" en inglés, rodeadas de obreros de la construcción. Es como si estuvieran construyendo una estatua gigante con esas letras, utilizando piezas de computadora. / Time

Thomas Husson, analista de la consultora Forrester, afirmó que 2025 podría considerarse un “punto de inflexión” en la frecuencia con la que se utiliza la IA en nuestra vida cotidiana.

“La mayoría de los consumidores la usan sin siquiera ser conscientes de ello”, declaró a la BBC.

Husson explicó que la IA se está integrando en hardware, software y servicios, lo que significa que su adopción es “mucho más rápida que durante las revoluciones de internet o de los dispositivos móviles”.

Algunas personas ahora prefieren los chatbots a los motores de búsqueda y las redes sociales para planificar vacaciones, encontrar regalos de Navidad y descubrir recetas.

Otras, preocupadas por su consumo de energía, los datos de entrenamiento y su impacto en sus medios de vida, optan por no utilizarla en absoluto.

Nik Kairinos, fundador y director ejecutivo del laboratorio Fountech AI, afirmó que las portadas son “una evaluación honesta” de la influencia de la tecnología, pero consideró que “el reconocimiento no debe confundirse con la preparación”.

“En este momento, la IA aún puede ser una salvación o una amenaza para la humanidad”, aseguró.

“Todavía estamos en las primeras etapas de la creación de sistemas de IA que sean fiables, responsables y estén alineados con los valores humanos”, añadió.

“Para quienes desarrollamos la tecnología y comercializamos herramientas de IA, existe una enorme responsabilidad”, resumió.

Reconocimiento de grupos sobre individuos

Steve Jobs fue uno de los fundadores de la industria tecnológica que representó a la informática en 1982. / Getty Images

Esta no es la primera vez que la Persona del Año es un grupo numeroso: en 2014 se otorgó a los trabajadores que lucharon contra el ébola y en 2002 a la figura de los informantes conocidos en inglés como whistleblowers.

Anteriormente, en 1982, se reconoció a la computadora, y la revista afirmó que los estadounidenses sentían una “pasión desbordante” por este dispositivo.

La revista Time lo calificó de “en parte una moda pasajera”, pero también afirmó que reflejaba “en parte la idea de cómo se podía mejorar la vida”.

La computadora estuvo representada por varios emprendedores tecnológicos de la época, incluido el cofundador de Apple Steve Jobs y el presidente de IBM, John Opel.

Luego, en 2006, la Persona del Año fue “Tú”, con la intención de representar el poder de los individuos en internet.

Se mencionaron como ejemplos a los colaboradores de Wikipedia, los primeros usuarios de YouTube y los usuarios de MySpace, quienes “arrebataban el poder a unos pocos y se ayudaban mutuamente de forma desinteresada”.

“Esto no solo cambiará el mundo, sino también la forma en la que el mundo cambia”, señaló entonces la publicación.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.