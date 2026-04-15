Un jurado en EE.UU. determina que Ticketmaster es un monopolio que cobra de más a los usuarios

Archie Mitchell - Periodista de negocios; Kali Hays - Periodista de tecnología, BBC News

Live Nation, el gigante del entretenimiento propietario de Ticketmaster, ha estado operando ilegalmente como monopolio y cobrando precios excesivos a los fans, según dictaminó un jurado federal.

El veredicto se produjo tras cuatro días de deliberaciones en un juicio de siete semanas en la ciudad de Nueva York, y podría tener un gran impacto en la industria musical.

Live Nation, propietario de salas de conciertos y festivales de música, podría verse obligado a desprenderse de partes de su negocio o incluso a separarse de Ticketmaster, un resultado que el exfiscal general Merrick Garland solicitó cuando presentó la demanda en mayo de 2024.

La defensa del Departamento de Justicia de EE.UU. argumentó que las prácticas de la empresa habían impedido la entrada de competidores y habían provocado precios de entradas más altos y un peor servicio para los clientes.

Live Nation es un gigante de la música en vivo y los deportes. El año pasado, organizó más de 55.000 conciertos en todo el mundo y atrajo a 159 millones de asistentes.

Las acciones de la compañía cayeron más de 6% tras el anuncio del veredicto.

La BBC se puso en contacto con Live Nation para obtener comentarios, sin respuesta hasta la publicación de esta nota.

Además de ordenar posibles medidas legales para restablecer la competencia, el juez Arun Subramanian podría imponer una sanción económica a Live Nation.

El jurado determinó que Ticketmaster había cobrado a los clientes US$1,72 de más por cada entrada vendida, cifra que se utilizaría como base para calcular la indemnización por daños y perjuicios.

Live Nation argumentó durante todo el juicio que no era un monopolio y que competía ferozmente con sus rivales en el sector del entretenimiento, incluyendo equipos deportivos, promotores de conciertos y otros operadores de recintos.

"Unirnos para proteger a nuestros consumidores"

En marzo, el Departamento de Justicia anunció que había llegado a un acuerdo con ambas compañías y se retiró del caso justo antes de su inicio.

Los estados de Arkansas, Nebraska y Dakota del Sur también se retiraron de la demanda.

Sin embargo, los fiscales de 36 estados continuaron con el juicio, incluido el fiscal general de California, Rob Bonta.

"Estamos increíblemente orgullosos del resultado de hoy, y especialmente orgullosos de nuestra coalición, integrada por estados republicanos y demócratas, que comprendieron la necesidad de unirnos para proteger a nuestros consumidores, empresas y economías estatales de la conducta ilegal de Live Nation", declaró Bonta.

Live Nation controla el 80% del mercado de los principales anfiteatros para conciertos, según senadores estadounidenses. / Getty Images

A principios de esta semana, un grupo de senadores demócratas criticó el acuerdo del Departamento de Justicia.

En una carta, los senadores afirmaron que el acuerdo "no logra restablecer la competencia ni proteger a los fans, artistas y locales independientes".

También señalaron que el acuerdo dejaba a Live Nation y Ticketmaster controlando los precios de los eventos en vivo.

"Existe evidencia creíble de que Ticketmaster controla más del 70% de todos los principales recintos de conciertos con contratos exclusivos de venta de entradas, y Live Nation controla el 80% del mercado de los principales anfiteatros para conciertos", decía la carta.

Las peticiones de fans y legisladores para que se investigara el dominio de Live Nation en la industria de la música en vivo se intensificaron tras la gira Eras de Taylor Swift en 2022.

El sistema de la compañía se vio desbordado por la demanda, lo que obligó a Ticketmaster a disculparse finalmente con Swift y sus fans durante una audiencia en el Senado de EE.UU.

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.