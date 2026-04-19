Varios tiroteos en Luisiana, Estados Unidos, deja al menos a 8 niños muertos: esto es lo que se sabe

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Redacción - BBC News Mundo

Un hombre mató a ocho niños en varios tiroteos en diferentes casas de la ciudad de Shreveport, estado de Luisiana, Estados Unidos, antes de ser perseguido y dado de baja por la policía.

El portavoz de la policía de Shreveport, cabo Chris Bordelon, dijo que las víctimas tenían edades entre uno y unos 14 años. Un total de 10 personas, incluyendo dos adultos, fueron baleadas.

El atacante murió tras una persecución con agentes que le dispararon, informó Bordelon.

Las autoridades dijeron que aún estaban recopilando detalles sobre la escena del crimen, que se extendía por tres lugares.

Relacionaron los hechos a violencia doméstica y que algunos de las víctimas eran parientes del sospechoso, dijo Bordelon.

“Esta es una escena extensa como ninguna que la mayoría haya visto jamás”, dijo Bordelon.

Shreveport es la tercera ciudad más grande de Luisiana y está situada cerca de la frontera estatal con Texas.

Cómo sucedieron los hechos

La policía informó que los tiroteos ocurrieron alrededor de las 05:00 hora local (09:00 GMT), cuando un solo hombre armado disparó contra 10 personas.

“Tenemos familias heridas, tenemos policías y forenses heridos”, expresó el alcalde de Shreveport, Tom Arceneaux. “Esto afecta a toda la comunidad, así que todos lloramos con estas familias.”

La policía no identificó al tirador ni a las víctimas, pero afirmó que algunos niños estaban relacionados con el fallecido.

“Esta es una situación trágica, quizá la peor situación trágica que hemos tenido en Shreveport”, añadió el alcalde. Pidió rezar por las familias y la ciudad.

El tiroteo tuvo lugar en varios lugares de la ciudad, incluyendo dos viviendas en la misma manzana y una tercera en otra zona del barrio, según la policía.

El cabo Chris Bordelon, dijo que los agentes acudieron a una casa poco antes de las 06:00 hora local y encontraron a los niños.

“Todos los fallecidos en este caso son menores de edad”, añadió Bordelon.

Dijo que los agentes determinaron que la llamada era “de carácter doméstico” y añadió que uno de los heridos en la casa había huido a una vivienda aledaña.

Tras el tiroteo, el atacante robó un vehículo y emprendió la huida, según la policía.

Bordelon comentó que los agentes lo persiguieron hasta otro barrio y dispararon al presunto tirador, que murió.

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