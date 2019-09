Cerrar la llave a la producción de electricidad con fuentes térmicas. Panamá está alterando su matriz energética al punto que de cada 100 unidades de energía generada, casi la mitad son térmicas (gas, diesel, bunker y carbón). Lo que es peor, las licitaciones en los últimos años nos van a obligar a usar más energía térmica. Existe una producción de energía verde, molinos de viento y plantas solares, pero su crecimiento ha sido restringido. Panamá tiene un gran potencial solar, pero no se utiliza por prejuicios y barreras legales. Se nos quiere hacer creer que la energía solar no sirve porque no se puede generar cuando no hay sol, pero ya la tecnología de baterías es tan buena que las nuevas plantas solares “producen” energía 24 horas.