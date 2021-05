Los salvajes y la cultura de la multa asimilada

BLOGOTERAPIA

Hace unos años conocí a un taxista que tenía un récord impresionante de multas que incluían desde exceso de velocidad, manejo desordenado, conducir sin licencia, y hasta una “multota” por haberse chocado borracho. Supe del historial de este taxista, porque atropelló a una madre de familia dejando dos niños en orfandad. Fue entonces cuando finalmente lo detuvieron.

Las multas son sanciones monetarias que el Estado, o los gobiernos locales, imponen por el incumplimiento de normas que persiguen un interés público. Aunque para la gran mayoría de nosotros una multa sería suficiente para educarnos sobre un comportamiento inadecuado. Para otras personas esto no es cierto, porque las multas son irrisorias o irrelevantes, y por lo tanto no tienen el efecto de proteger el bien común.

Un joven panameño Eddie Del Cid murió el domingo 23 de mayo, en la noche, al caer de un tercer piso de un restaurante, presuntamente operado en condiciones irregulares. En una nota periodística publicada el 26 de mayo de 2021 en el diario La Prensa, autoría de Ereida Prieto y Juan Manuel Díaz, nos cuentan que: “Una investigación de La Prensa reveló en 2019 que este restaurante, ubicado en la azotea del hotel Casa Lola, a pocos metros de la Presidencia, carecía de permisos de construcción y ocupación.”. El resto de la nota explica la historia de la multa de 100 mil dólares, aplicada en aquel momento, por la entonces Dirección Nacional de Patrimonio Histórico. Parece que esto no fue suficiente para evitar una tragedia.

Para nadie es un secreto que regularmente en los proyectos de construcción en Panamá, se presupuesta el costo de la multa ambiental o municipal por las conductas en las que se va a incurrir, para hacer el proyecto. El Casco Viejo tiene buenos ejemplos de prácticas de restauración apegadas a la Ley, pero también tiene ejemplos de lo contrario que no han sido demolidos. Igual pasa en buena parte de la ciudad de Panamá. Paga tu multa y pasa por “GO” a recoger tu dinero.

El descaro con las multas es tal que una de las empresas más corruptas del mundo, la constructora Odebrecht puede retrasar el pago de su multa al Estado panameño, producto de la coimiadera y el lavado de dinero, porque el gobierno de Panamá está atrasado en los pagos a la constructora brasileña, por los proyectos que nunca debió recibir.

La literatura económica tiene demasiados ejemplos de cómo los seres humanos somos calculadores del balance, riesgo/recompensa. Si las multas no sirven como disuasivos, ya sea porque el multado tiene mucho poder y riqueza, o porque el Estado tiene muy poca capacidad de cobro, entonces aumentar las multas no es una solución. El periodista Roberto González de La Prensa, entrevistó al presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, José Ramón Icaza, quien se opone a una iniciativa del Ministerio de Economía y Finanzas de aumentar las multas a empresas panameñas que participen del blanqueo de capitales, “Estas multas tienen que ir en función de la capacidad financiera de la empresa, pero también de la gravedad del delito cometido, tanto para sujetos financiero como no financieros y no puede quedar abierta a la subjetividad del funcionario público”, dijo el empresario Icaza.

Existe otro camino más eficiente y efectivo. En Costa Rica por ejemplo, si un terreno es quemado en repetidas ocasiones, es expropiado y pasa al patrimonio del municipio en el que se encuentra. Otro modelo es el de una experiencia que viví muy de cerca, la del caso ENRON, la gran empresa tramposa del sector energético de los Estados Unidos. La empresa fue severamente multada (y quebró), varios de sus altos directivos fueron a la cárcel, pero el castigo más representativo fue el que tuvo su firma de auditoría: Arthur Andersen, que fue la empresa que facilitó muchas de las travesuras de ENRON. La gigante de la auditoría tenía su casa matriz en Chicago, justo frente al edificio donde trabajé por tres años. Los reguladores federales decidieron que lo que había hecho la empresa auditora era tan repugnante y nocivo para la economía, que lo único que cabía, como castigo, era disolver la sociedad auditora. Esto lo hizo un gobierno republicano, en medio de una recesión económica y justo semanas después del 11 de septiembre del 2001.

¿Cuál es la conclusión? Tenemos que ser más severos. Si usted construyó sin permiso, la obra se convierte en parte del patrimonio del municipio. Si usted, amigo ingeniero o arquitecto, hizo esos planos pierde la idoneidad; y si es una empresa constructora, debe ser cerrada por un buen tiempo. En cuanto a los bancos, compañías de seguros, financieras, y tantas otras empresas que puedan participar en negocios sucios como los de Odebrecht, el mejor castigo no es una multa, que sería parte del costo del blanqueo de capitales, si no disolver la empresa y excluir a sus altos mandos de volver a participar del mundo empresarial panameño. La indiferencia ante las multas nos está matando.