Ocho formas de reactivar la economía panameña

BLOGOTERAPIA

Para nadie es un secreto que estamos viviendo las vacas flacas post-ampliación del Canal de Panamá. La región latinoamericana está contraída, China y Estados Unidos tienen sus diferencias comerciales, y por supuesto, el coronavirus no ayuda tampoco.

Los gobiernos de la década perdida no planificaron qué se haría después de la ampliación del Canal. Solo se esperaba que llovieran los millones, y la atracción de inversiones extranjeras fuera casi automática.

Además, se pensaba que apunta de megaproyectos de infraestructura el país tendría crecimiento económico sostenible.

Sin planificación no hay desarrollo posible. El modelo logístico de la economía panameña, aeropuerto, canal, puertos, zona libre, se echó encima el peso del crecimiento económico del país, concentrando mucho más la riqueza nacional y produciendo más desigualdad. Superar estos factores estructurales puede tomarnos otra década.

Sin embargo, hay medidas que el gobierno nacional puede liderar para reactivar la economía, y articular sostenibilidad financiera con una mejor oferta de servicios públicos y la inclusión de más sectores en el crecimiento económico.

He aquí mi lista:

1. Panamá necesita agua y el Canal de Panamá también la necesita. Una solución ambiental, técnica y económica sumamente viable es el trasbase del agua de la Cuenca del Bayano, hacia la Cuenca del Canal por unos 100 kilómetros de tuberías, que bien pudieran tener una potabilizadora anexa que resolviera el problema de la incertidumbre del agua en la Cuenca del Canal y en Panamá este. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene que darle impulso a este proyecto para que el Canal resuelva el dilema de la falta de confianza en la capacidad de la ACP de proveer agua a los usuarios. Conjuntamente, esto le daría más agua al IDAAN y mejoraría la calidad de vida de al menos 300 mil panameños. Esta obra costaría más de 2 mil millones de dólares, y generaría muchísima actividad productiva por la construcción de tuberías, apertura de zanjas, y las obras civiles conexas. El proyecto se podría inaugurar antes de terminar el periodo del presidente Cortizo. Que a una persona la recuerden por haber resuelto el problema del agua en el área metropolitana, sería un tremendo legado.

2. El cartel de las licitaciones públicas tiene secuestrado al nuevo hospital del niño, al nuevo Instituto Oncológico, a la nueva Facultad de Medicina, y al suministro de medicamentos en cantidad y calidad para cubrir las necesidades de todos los panameños. En el hipotético caso de que se hiciera una súper reforma de la Ley de Contrataciones Públicas, cosa poco probable, llegaría muy tarde para afectar estas licitaciones. Recordemos que son miles de millones de dólares, de fondos disponibles que están parados esperando la luz verdes de los proyectos y contratos. La solución más rápida que puede destrabar este proceso es buscar la ayuda internacional. Por ejemplo, la UNOPS, una agencia de las Naciones Unidas para operaciones y proyectos puede administrar estas licitaciones acabando con “la recursitis”, “amparomanía” y los sobresitos y sobresotes bajo la mesa. La construcción de estos proyectos generaría mucho trabajo y por supuesto resolvería muchas necesidades. Igualmente la compra de medicamentos por la CSS a través de la UNOPS, generaría muchísimos ahorros, como fue el caso reciente de Guatemala y acabaría con la crisis que enfrentan quienes dependen del Seguro Social para sus medicinas.

3. Cobre más tiempo y mejor. Esto nada tiene que ver con la minería, sino con la capacidad del Estado para cobrar tributos y recibir los pagos para el funcionamiento de los servicios públicos. La autoridad de aduanas, la Dirección General de Ingresos, el Servicio Nacional de Migración, las oficinas de cobro de la CSS y las notarías deberían atender los sábados en horario regular. Igualmente, la Zona Libre de Colón y los puertos deberían operar 6 días. Si pretendemos ser una capital logística y financiera del mundo, no puede ser que de las 168 horas que tiene la semana, el Estado solo atienda 40 (de mala muerte). Ese trámite aduanero detenido un viernes tiene que esperar hasta el lunes para moverse. Esos son millones de dólares en la economía. Igual con la DGI, la que debe darle medallas a los contribuyentes por su paciencia y persistencia. La CSS se queja de falta de pago de los patronos, pero hace todo lo posible para dificultar el pago de las cuotas. Si las oficinas de cobro y trámites del Estado abrieran los sábados, eso empujaría a una mayor actividad económica y a más tranquilidad social. Es increíble que en la casa matriz de la Caja de Ahorros no se puedan pagar los impuestos. Este es un caso de auto-sabotaje del Estado contra sí mismo.

4. Hay que curar la amnesia institucional. Parece muy abstracto pero una tragedia de marca mayor es que a la llegada de cada nuevo gobierno, se despiden a decenas de miles de funcionarios para nombrar otro tanto, que en muchas ocasiones, desconocen el trabajo que hay que hacer. Es dantesco saber de instituciones técnicas en las que los ingenieros, sociólogos, economistas, y otros especialistas están relegados al cuartito de atrás con las mesas viejas, el baño dañado, y las computadoras obsoletas. Luego el Ministerio o la entidad se inventan proyectos que quedan en el limbo por años porque los que saben no formaron parte del proceso de diseño. Así se acaban los gobiernos y los proyectos quedan a medio palo, lo cual es un gasto enorme para el Estado y un ancla para el desarrollo del país. El prometido Instituto de Planificación debe partir por rescatar los cuadros técnicos que están o estuvieron en las entidades públicas.

5. Hay que pagarle a los turistas. La idea del “stop-over” es un primer paso. Los pasajeros en los vuelos que hacen escala en Panamá, se pueden bajar y quedarse unos días sin pagar una multa a la aerolínea. Eso por si solo atraerá algunas decenas de miles de nuevos visitantes. Hay que ser más agresivos. El gobierno puede extenderle la invitación a todo turista que se quede 3 o más días en un hotel que forme parte de esta iniciativa. El primer día de su estadía sería gratis hasta un monto de 200 dólares. Ese dinero no se le daría al turista si no al hotel. Ese turista va a comer, va a acudir al Canal y a los museos, va a ir de compras y a otras actividades más en las que gastará con creces 5 y 10 veces lo que el Estado tiene que poner para el gancho del primer día gratis. Esto a su vez, ocupará los hoteles que pagan impuestos, que compran comida, que contratan gente para la limpieza y los restaurantes, de esta forma se ayudaría a todos los sectores de la economía. Este es un esfuerzo que debería durar por lo menos 3 años para que la industria turística y las actividades conexas se recuperen de su crisis y se estabilicen. Imaginemos que el Estado llegará a gastar 100 millones de dólares al año en este programa, esto significaría a razón de 200 dólares por turista, que 500 mil visitantes se tendrían que quedar en Panamá, 3 días o más. Fácilmente, estos turistas generarían de 500 a mil millones de dólares en nuevas actividades económicas. Tan solo con lo que el Estado cobra, en impuesto de hoteles, y otros tributos se debe recuperar la inversión. Para que la iniciativa sea creíble se debe constituir un fideicomiso en el Banco Nacional y crear un mecanismo de cobro rápido para los hoteles, presentando copia del pasaje de avión, copia del pasaporte del turista y copia de la factura del hotel. La Asociación Panameña de Turismo pudiera actuar como el punto de contacto que gestionaría los pagos ante el Banco Nacional. Si la iniciativa de pagarle a los turistas cae en manos del proceso normal del MEF y la Contraloría, nadie se va a sumar.

6. Crear nuevas rutas de transporte turístico terrestre. Panamá tiene verdaderas joyas para los turistas interesados en buscar playa, historia, gastronomía, o bosques tropicales. En algunos casos, las ofertas de transporte existentes son muy costosas o incómodas, y en otras situaciones son poco confiables. La Autoridad de Turismo de Panamá, podría formar una empresa de capital estatal, para ser administrada por un concesionario con experiencia internacional para llevar a los turistas en autobuses de lujo (con baño, internet, seguridad y sin vendedores ambulantes), en forma directa de Panamá a: Pedasí, Santa Catalina, Boquete, Portobelo, y Kuna Yala. Los turistas sabrían que tienen la reservación y que el servicio de transporte incluye guías / “terramozas”. Aunque hay algunos operadores privados que hacen sus propias giras estas no están disponibles todo el tiempo, ni a todos estos destinos. Este servicio sería el de un transporte expreso de lujo que llevaría a sus pasajeros de punto a punto. Así se generaría más turismo para los sitios mencionados, abarataría el transporte, ya que las opciones aéreas o mixtas que existen en la actualidad, son costosas o incómodas.

7. Hay que atraer a las convenciones de verdad. Panamá tiene dos centros de convenciones, ATLAPA y AMADOR. Hay hoteles, Ciudad del Saber y cooperativas a nivel nacional, que tienen más facilidades para realizar convenciones. Aunque se supone que hay una empresa que se encargará de administrar el Centro de Convenciones de Amador para atraer convenciones, el esfuerzo debe ser masivo. Ese trabajo empieza en casa. Todos los gremios, empresariales y profesionales asisten a ferias y congresos. Ellos son el primer punto de contacto con los organizadores de esos eventos que pueden servir de embajadores de Panamá para conseguir la próxima sede de algunos de estos eventos. Nuestros diplomáticos en Naciones Unidas (Nueva York, Viena y Ginebra) deberán estar preparados y activos para capturar eventos internacionales para Panamá. Doy un ejemplo, con la crisis política de Chile a fines del año pasado, ese país perdió la sede de la Conferencia de las Partes (COP25) del Convenio del Cambio Climático. Esos eran de 30 mil a 40 mil visitantes que iban a estar en el país por dos semanas. Esto se veía venir por las protestas masivas en las calles de Santiago. España se llevó el mandado y los cientos de millones de dólares en turismo. Panamá tiene que estar pendiente con lo que puede estar pasando a nivel mundial para estar disponible como sede de estos megaeventos. Las relaciones exteriores pueden ser una plataforma para el desarrollo económico solo si se nombra a gente capaz y bien capacitada en los cargos que nos representan en el exterior.

8. Verde es el color del dinero. Hablando de la COP la de este año, será en Escocia y tiene por objeto la discusión sobre el financiamiento verde para mitigar y aminorar los efectos del Cambio Climático. De lo que se trata es de repartir 100 mil millones de dólares anuales. Panamá tiene mucho con que competir por ese dinero. Salvo la mina de cobre en Donoso, Panamá no tiene plantas de carbón o industrias pesadas que necesiten mucha transición para salir de sus actividades contaminantes. Panamá tiene muchos bosques, arrecifes de coral, manglares, y puede convertirse en un “hub” de energías limpias (solar y eólica) y de reciclaje junto con producción orgánica sostenible. El evento es en diciembre y estamos apenas en febrero. Hay 10 meses para hacer una súper presentación en sociedad encabezada por el Presidente de la República y su gabinete ambiental, (MEF, MiAMBIENTE, MIDA, MIVIOT y MICI) junto con la ACP, INDICASAT, SENACYT, ARAP y el Instituto Conmemorativo Gorgas, para que hagan las presentaciones y con sus testimoniales cierren la venta de Panamá como el país verde que merece esos miles de millones de dólares anuales en donaciones y en compra de créditos de carbono. Este proyecto no solo mejoraría las finanzas del Estado, sino que acabaría por reducirse significativamente una cantidad importante de los problemas socioambientales del país. Por supuesto, si deciden ir, no lleven al Director de la Autoridad de Aseo ni al del IDAAN.