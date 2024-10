Sabrina Bacal y Richard Morales opinan sobre la elección presidencial de los Estados Unidos

Escuchar audio noticia

La periodista y politóloga Sabrina Bacal, y el economista político Richard Morales desde distintos rincones del mundo dan su perspectiva sobre la elección presidencial de los Estados Unidos del próximo 5 de noviembre, que enfrenta al republicano Donald Trump y a la demócrata Kamala Harris por el solio presidencial de la Casa Blanca.

¿Por qué el electorado de los Estados Unidos está tan polarizado?

Bacal: “Porque cada sector político recibe información totalmente distinta por parte de los medios y de las redes sociales. No se pueden tener intercambios de ideas provechosos si no se está de acuerdo en los hechos fundamentales de la realidad. El fenómeno de las cámaras de resonancia mediáticas, donde cada ciudadano busca las fuentes de información que confirmen sus creencias, ha reforzado la polarización. El resultado es una guerra de narrativas basada en percepciones opuestas sobre la realidad.”.

Morales: “La polarización del electorado obedece a las fisuras que han abierto el deterioro progresivo de la economía estadounidense y su gradual pérdida de primacía mundial. El proceso de deslocalización de la industria y una creciente brecha entre los sectores tecnológicamente avanzados y atrasados, con la concentración cada vez mayor de riqueza y precarización del trabajo, han generado tensiones a lo interno de las clases sociales, que se expresan en el ámbito público en la forma de confrontaciones culturales. Las crisis agudizan la competencia económica, con los perdedores del proceso asumiendo actitudes drásticas, que a su vez agudiza la competencia política, radicalizándose los discursos y posiciones.”.

¿El resultado de las elecciones del 5 de noviembre será ajustado o será holgado?

Bacal: “Creo que será ajustado. Si miramos las encuestas en los swing states o Estados bisagra, vemos que las diferencias entran dentro del margen de error. Esta es una tendencia de los últimos torneos electorales en una sociedad dividida, de manera interesante, en partes iguales.”

Morales: Será un resultado ajustado, donde probablemente veamos un voto popular muy cercano, pero una distancia mayor en cuanto al voto en el colegio electoral. La clave serán factores como la inflación y el desempleo, en la medida no hay criterio de mayor preponderancia en la definición de una elección estadounidense que el desempeño económico.”

¿Cuáles son las tendencias más preocupantes de este torneo electoral?

Bacal: “Las tendencias más preocupantes son las expresiones de violencia política. Están los dos intentos de asesinatos contra Trump, pero también cientos de casos que no han tenido tanta difusión mediática de hechos violentos y amenazas contra congresistas y figuras políticas. Lo paradójico es que el expresidente ha sido víctima de un proceso de envilecimiento del ambiente político al que él ha contribuido enormemente: la violencia verbal que señala al rival como un enemigo.

Otras tendencias preocupantes son las expresiones deshumanizantes contra los inmigrantes y otras minorías de la sociedad por parte de Trump y otras figuras de su campaña. Como es usual, la retórica violenta tiende a producir una reacción similar en el bando contrario. Por ejemplo la facción más extrema de la izquierda, que a veces permea en el partido Demócrata y que durante la campaña ha apoyado a movimientos terroristas y regímenes totalitarios que se oponen a Estados Unidos y su sistema democrático.”

Morales: Las tendencias más preocupantes son la incapacidad de abordar los temas de fondo que explican el deterioro de la economía estadounidense, con ambos partidos y candidatos apostando a mantener el consenso respecto al papel de Estados Unidos en el mundo. Las posiciones hostiles en la política exterior, la incapacidad de reformar las políticas sociales, particularmente en términos de salud, la ausencia de progresividad en la política económica, el dominio del Estado de los lobbyistas con una política electoral capturada por intereses privados, son algunos de esos elementos.

¿Quién va a ganar la elección y por qué?

Bacal: “Creo que es muy difícil hacer una predicción, sobre todo porque el sistema del “colegio electoral” hace que un porcentaje muy pequeño de votos, pueda determinar el resultado. No gana el que tenga la mayoría votos, si no el que sabe navegar la compleja matemática electoral. Factores muy pequeños en los Estados bisagra pueden llevar a cualquiera de los dos candidatos a ganar. Los analistas señalan que Harris ha podido apelar más al voto del centro con el apoyo de figuras tradicionalmente republicanas. Agregan que ha sido más disciplinada en su campaña y que tiene más recursos económicos a su disposición. Aunque todo esto es cierto, el fenómeno de Trump es tan impredecible y en ocasiones contraintuitivo (declaraciones escandalosas terminan fortaleciendo, en lugar de debilitarlo) que cualquier predicción puede ser desacertada.”

Morales: " Lo más probable gane Trump. La campaña ha logrado conectar con el descontento, particularmente entre los segmentos de la clase trabajadora blanca y los pequeños empresarios. La campaña de Kamala Harris no ha logrado plantear una estrategia coherente, que le desmarque de Biden y genera entusiasmo, especialmente entre los votantes jóvenes.”

Si Donald Trump pierde ¿aceptará el resultado pacíficamente?

Bacal: “El temor de muchos es que no lo haga y por eso asusta que el resultado sea apretado. Si tomamos los hechos del pasado como materia prima para predecir el futuro, podríamos esperar que se repita, incluso con dimensiones y consecuencias más graves, un intento de insurrección como el del 6 de enero de 2021.”.

Morales: “Poco probable que Trump acepte pacíficamente el resultado. Es su última elección, por lo cual no tendrá otra oportunidad para correr. Las condiciones están creadas, tanto por el hecho de que mantuvo la postura de que hubo fraude la última elección, como por la narrativa generada alrededor de sus atentados y los casos judiciales en su contra, donde instalar el discurso de que le fue robada la elección por los poderes fácticos no le sería difícil. Los niveles de desconfianza en las instituciones democráticas, dentro de un escenario de crisis económica, generan todas las condiciones para una respuesta no pacífica a un resultado adverso. Y además, con poco que perder.”

¿Cómo se verá afectada América Latina y la comunidad internacional si gana Kamala Harris?

Bacal: “Con Harris podemos esperar una continuidad de las políticas de Biden. Afianzar las relaciones con los aliados naturales de Estados Unidos. Apoyar el multilateralismo y el orden global creado desde finales de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este marco el apoyo a la OTAN y la defensa de Ucrania juegan un papel central. Son tiempos complicados para el liderazgo internacional de Estados Unidos, donde países como Irán, China, Rusia y Corea del Norte, buscan un cambio sustancial en el balance del poder global, como vemos con las guerras en Europa y Medio Oriente.

América Latina es vista principalmente con el ángulo de la crisis migratoria, que es uno de los temas más importantes en este torneo electoral. Aunque el discurso demócrata se basa en atacar las raíces de la migración (la pobreza, la inestabilidad, la corrupción ) los hechos nos enseñan que el enfoque principal ha sido y seguirá siendo el control de la frontera.”.

Morales: “Una victoria de Kamala Harris sería el continuismo de la política exterior de Biden hacia América Latina. Habría poca variación. Continuaría el intento de seguir aislando a Cuba y Venezuela, la política de nearshoring con socios estratégicos y la búsqueda de contención de China en el continente. China domina la agenda exterior estadounidense, y los planteamientos hacia la región están dirigidos a esos imperativos. El cambio en las relaciones dependería del cambio en los gobiernos de la región. Latinoamérica es de las regiones donde hay mayores similitudes en la política exterior entre republicanos y demócratas.”

¿Y si gana Donald Trump?

Bacal: “Trump tiene un discurso aislacionista que rompe con la tradición bipartidista de las últimas décadas marcada por el papel de “policía del mundo” de los Estados Unidos. Durante la campaña ha cuestionado duramente a la OTAN. Su argumento es que los países europeos no hacen la necesaria contribución económica a la alianza militar. Si sumamos a esto su conocida cercanía a Putín, encontramos razones de preocupación para Ucrania y el resto de Europa. Los seguidores de Trump dicen que su figura despierta temor y respeto alrededor del mundo. Sus detractores argumentan que es un hazmerreír y que su admiración por los dictadores terminará por fortalecerlos.

Trump ha prometido deportaciones masivas de migrantes que definitivamente podrían afectar a América Latina. Como no se conocen los detalles de la política (quiénes serían los deportados, a qué países) es difícil predecir el impacto real de las mismas.”.

Morales: “No habría mayor diferencia entre un gobierno Trump y uno de Harris en cuanto a Latinoamérica. Pudiera haber un endurecimiento de las medidas contra Cuba y Venezuela, pero nada que se aleje demasiado de lo que implementaría Harris. El manejo de las relaciones con Latinoamérica obedece a imperativos geopolíticos que trascienden las diferencias partidistas. Aunque si hubiera una diferencia en lo simbólico, en que envalentonaría a gobernantes de derecha extrema, aunque difícil saber si eso se traduciría en políticas diferenciadas concretas.”

¿Cómo debería prepararse Panamá para afianzar sus intereses si gana Harris?

Bacal: Independientemente de quien gané, Panamá debe definir sus prioridades en la relación con los Estados Unidos. La agenda bilateral debe mostrar un balance entre las prioridades de ambos países, entendiendo obviamente que hay una asimetría de poder natural frente a una superpotencia. Una victoria de Harris marcaría una continuidad en la relación.

La forma en que Panamá administre su relación diplomática y comercial con China, sin poner en riesgo su relación con los Estados Unidos, es clave para evitar quedar en medio de tensiones geopolíticas. Con una segunda presidencia de Trump hay un factor intangible: que su estilo autoritario y populista inspire y contagie a otros líderes políticos alrededor del mundo.

Morales: “Si gana Harris, Panamá debe proceder de la misma forma que si gana Trump. Buscar diversificar sus relaciones internacionales. La turbulencia interna de Estados Unidos genera incertidumbre, al igual que la conflictividad en aumento en el mundo, por lo que diversificar nos permite protegernos, estrechando lazos de cooperación y comercio con distintas regiones del mundo, reduciendo la dependencia y ensanchando el margen de maniobra. La agenda, tanto con Harris como Trump, deben ser los temas prioritarios para Panamá y la región, como un manejo multilateral de la situación migratoria, el fin de la fallida guerra contra las drogas, la crisis climática y ecológica, la renegociación del TPC, entre otros temas. La clave es que debemos tener una agenda que sea iniciativa panameña, sobre la base de nuestras prioridades, no simplemente asumir la agenda estadounidense. Por eso, sea Harris o Trump, lo importante es definir y promover una agenda propia que responda a nuestros intereses.”