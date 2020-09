Los demonios que asedian a la libertad de expresión

BLOGOTERAPIA

En estos días se juntó el ganado. Más bien se inició una estampida de protectores de las “víctimas”, defensores de las verdades científicas, y hasta propuestas de convertir a Panamá en el único territorio libre de desinformación y noticias falsas. En otras palabras, la libertad de expresión enfrenta un ataque en todos los frentes.

Típico de la postmodernidad, los discursos dominantes se ven cuestionados, y lamentablemente para la buena gente de la medicina y la investigación farmacológica, existe una sospecha socialmente compartida hacia todo lo que tiene que ver con la pandemia. Gente demasiado bien educada me ha dicho que se trata de un virus diseñado por los chinos que se escapó del laboratorio. Otros menos conspirativos, se han unido al bando de la “hodroxicloroquinafilia”, en otras palabras ese compuesto usualmente dedicado a la Lupus, es la solución al coronavirus. En el otro bando están los defensores de la medicina basada en evidencia, que nos recuerdan que no hay estudios científicamente válidos que reconozcan a la “hidroxi” como un medicamento seguro y eficaz contra la Covid-19.

Este debate se caldea con la sazón de los antivacunas y los seudolibertarios que se niegan a usar mascarilla y se oponen a todo tipo de confinamiento. Al parecer, ellos prefieren ser los más libres del cementerio. Si un antivacuna se contagia de alguna porquería y se lo pega a alguien con un sistema inmune comprometido, ¿existiría el derecho de demandarlo por ese daño?.

La pandemia sin embargo, no ha sido la única fuente de debate controversial. Por décadas en Panamá se luchó para que existiera una legislación decente de protección a las víctimas. Aunque estamos muy lejos del ideal de tutela de las verdaderas víctimas de los delitos, este año ha sido una catástrofe para la libertad de expresión so pretexto de la protección de las víctimas. Primero fue el caso de Zulay contra Valenzuela, que invocando las normas de violencia de género entre paréntesis, que también uso Kenia Porcell, se censuró, por medio del Ministerio Público, la cobertura periodística de Mauricio Valenzuela. En medio de la pandemia el abogado Janio Lescure, obtuvo de una jueza de Garantías la censura del periodista Rolando Rodríguez y de La Prensa, que ya no podrían publicar su imagen o investigar su caso. Esto a pesar de que en un juzgado cercano se ventila el proceso por tráfico de influencias en la venta de fallos judiciales, con el mismo magistrado que Lescure mencionó en sus grabaciones, aunque los imputados son el hijo del ahora exmagistrado y la secretaria del mismo.

Lo que iba a ser la cerecita del pastel de censuras procesales, ocurrió el sábado 5 de septiembre, cuando nuevamente Mauricio Valenzuela realizaba una cobertura, fue golpeado, y fue denunciado. En la petición de medidas de protección que circuló ampliamente en las redes se pedía “que no se pueda referir a mí ni a mi familia en las redes sociales como TVN, La Prensa, Mi Diario y Radio Panamá…”. Aunque no se la concedieron, es evidente lo que se buscaba. Por el momento Mauricio y Rolando están empatados en órdenes de censura, y todos los panameños perdemos con esto, y nos acercamos más y más a una tiranía.

¿Para qué son la democracia y la libertad?. Por casi 30 años el Tribunal Electoral ha sido un bastión respetado de la democracia electoral, que rompió verdaderamente con el pasado que existió mucho antes y después de 1968. En las elecciones de 2019 se estrenaron regulaciones inauditas para un país democrático: Un movimiento ciudadano no podía hacer una campaña en favor de un voto ciudadano responsable. El Tribunal Electoral debía escoger entre los intereses de la ciudadanía y los de la partidocracia, y favoreció claramente a los partidos.

El Tribunal va camino de convertirse en la Autoridad de Tránsito de las elecciones. Aunque todavía está en sus etapas tempranas, ya el Tribunal se abroga la autoría de una propuesta que convertiría en delito divulgar noticias falsas. Por muy quirúrgica y precisa que sea la propuesta, es una aberración. Hay que tomar en cuenta que una cosa es la intención de las reformas electorales, otra muy distinta lo que aprueba la Asamblea Nacional, y una más exótica la que interpretan las autoridades judiciales electorales.

En Panamá ya están reguladas las encuestas electorales, no hay problema con eso. Se han hecho decenas de pactos que promueven el debate político de “altura”. No obstante, la capacidad de los ciudadanos de influir en el discurso político es cada vez más limitada. Los gremios empresariales no pueden promover el voto favorable a la libertad de empresa, mientras que los sindicatos no pueden hacer lo propio en materia de justicia social. Así los ambientalistas no pueden informar sobre un diputado contrabandista de tucas, ni las feministas sobre un candidato misógino, o los defensores de los derechos humanos tampoco pueden pautar cuñas publicitarias contra la xenofobia, y así un largo rosario de grupos de intereses, que han quedado censurados por las últimas reformas electorales.

Las nuevas prometen ser un regreso a la inquisición. ¿Qué es una noticia falsa en medio de una campaña electoral?. Por ejemplo, si mi candidato o candidata presidencial está cayendo en las encuestas, pero yo insisto en decir que ganará a toda costa, puede ser para unos un deseo positivo, mientras que para otros es una mentira descarada.

¿Qué pasa con los anuncios tergiversados días antes de las elecciones? En la elección presidencial del 2014, se divulgó el viernes final antes del torneo, que Juan Carlos Varela había perdido su visa de Estados Unidos. Aunque la embajada de dicho país desmintió ampliamente la información, es probable que miles de votantes fueran influenciados por la desinformación. Mientras que el lunes 4 de marzo de 2019, cuando arrancaron formalmente las campañas presidenciales, había una distorsión pagada en internet, para que una búsqueda de cualquier otro candidato presidencial, lo llevara a la página Web del candidato que resultó electo como presidente. ¿Cuántos votos significó esta estratagema?.

En todo caso, la democracia no es posible sin libertad de expresión. Los trucos sucios en las elecciones son vicios de pueblos inmaduros. Igualmente, el debate sobre el origen de las enfermedades, o si tal o cual medicamento sirve o es inútil, es parte de la sociedad democrática. El que un idiota sea antivacuna le da el derecho de propagar su ignorancia. Si algo nos ha enseñado la historia de la verdad es que de las grandes idioteces se puede generar sabiduría.

El mundo siempre pierde cuando se censura. Italia sería una superpotencia si Galileo Galilei no hubiera sido censurado. El honor de encontrar la respuesta a los problemas que Galileo estudiaba los tuvo Isaac Newton. Eso cambió el mundo. Conozco muchos científicos latinoamericanos que no cuentan con los fondos para publicar en revistas especializadas. Eso hace que sus investigaciones sean consideradas de menor calidad y en muchos casos sin validación externa. Pero no están solos. Con los criterios de publicación científica actuales Darwin o Einstein no habrían podido publicar, ya que eran disruptores.

El debate en la ciencia y en la vida necesita de libertad de expresión. Es terrible que nuestra cultura vea con legitimidad que la censura de opiniones disidentes, reportajes cuestionadores, o interlocutores molestos, sea visto como algo legítimo. Mientras esto sea parte de la cultura dominante, seremos cada vez menos libres.