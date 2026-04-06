Panamá, 06 de abril del 2026

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    El evento promete una noche cargada de potencia, velocidad y pura adrenalina

    Sábado 18 de abril: Arranca el Campeonato de Aceleración 2026

    El Campeonato de Aceleración 2026 promete ser una temporada llena de emociones, y esta primera válida será solo el comienzo.

    Stephanie Guanti
    Sábado 18 de abril: Arranca el Campeonato de Aceleración 2026

    El rugir de los motores marcará el inicio oficial del Campeonato de Aceleración 2026 con su primera válida, que se llevará a cabo en el Autódromo Panamá. Este esperado evento promete una noche cargada de potencia, velocidad y pura adrenalina, reuniendo a los mejores pilotos y fanáticos del automovilismo en un espectáculo único sobre la pista.

    Los asistentes podrán disfrutar de impresionantes duelos de aceleración, donde la precisión, la velocidad y la emoción serán protagonistas en cada salida. La competencia no solo destacará el talento de los pilotos, sino también la pasión que mueve al automovilismo en Panamá.

    El evento está diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable, con un ambiente vibrante, energía al máximo y la oportu

    nidad de vivir de cerca la intensidad de las carreras de aceleración.

    Las entradas ya están disponibles a través de las plataformas oficiales:🎟️ autodromopanama.com🎟️ panatickets.com

    El Campeonato de Aceleración 2026 promete ser una temporada llena de emociones, y esta primera válida será solo el comienzo.

    Stephanie Guanti

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