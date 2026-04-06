Sábado 18 de abril: Arranca el Campeonato de Aceleración 2026

El evento promete una noche cargada de potencia, velocidad y pura adrenalina

El Campeonato de Aceleración 2026 promete ser una temporada llena de emociones, y esta primera válida será solo el comienzo.

El rugir de los motores marcará el inicio oficial del Campeonato de Aceleración 2026 con su primera válida, que se llevará a cabo en el Autódromo Panamá. Este esperado evento promete una noche cargada de potencia, velocidad y pura adrenalina, reuniendo a los mejores pilotos y fanáticos del automovilismo en un espectáculo único sobre la pista.

Los asistentes podrán disfrutar de impresionantes duelos de aceleración, donde la precisión, la velocidad y la emoción serán protagonistas en cada salida. La competencia no solo destacará el talento de los pilotos, sino también la pasión que mueve al automovilismo en Panamá.

El evento está diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable, con un ambiente vibrante, energía al máximo y la oportu

nidad de vivir de cerca la intensidad de las carreras de aceleración.

Las entradas ya están disponibles a través de las plataformas oficiales:🎟️ autodromopanama.com🎟️ panatickets.com

El Campeonato de Aceleración 2026 promete ser una temporada llena de emociones, y esta primera válida será solo el comienzo.