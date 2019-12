A un año de la corona, Carolina Brid

Carolina Brid, Miss Panamá 2013 se encuentra preparándose para entregar la corona a la nueva chica que tendrá la responsabilidad de representar a Panamá en el Miss Universo, el próximo 12 de junio.

El año pasado, Brid tuvo la oportunidad de viajar a Rusia para el certamen internacional. Nuevas propuestas surgieron y las está analizando.

“Viajar a Rusia fue maravilloso, el clima era muy frío y la comida no me gustó mucho, pero lo demás fue una experiencia muy especial. Logré cultivar excelentes relaciones con mis compañeras y también buenos contactos. Recibí propuestas para la agencia de modelaje Elite, comerciales y propuestas de Telemundo y Univisión que me encuentro analizando”, apunta Brid.

En los próximos meses, la Miss Panamá viajará a la ciudad de Nueva York, donde estudiará por algún tiempo en el New York Film Academy, pues fue becada por esa institución. Igualmente, desea dedicarle tiempo a la carrera que estudia en Panamá para obtener su título universitario.

El consejo que esta joven emprendedora ofrece a las chicas que aspiran a una corona, es estar 100% segura de lo que quieren, porque el certamen requiere madurez. “A mí me interesa que la nueva reina sea bella, pero que también sea un agente de cambio”, afirma.

En su agenda de temas sociales se encuentra un proyecto llamado Panamá Libre de Bullying. Según comenta, de niña sufrió las consecuencias y quiere ayudar a otras personas que enfrentan situaciones similares. "El [certamen] Miss Panamá es una plataforma y hay que saber aprovecharla al máximo", conlcuye Brid.