Ya la magia terminó

Hace ya unos días, una canción inolvidable, Y volveré, me trasladó a través de la memoria al escenario donde la escuché por primera vez en las voces de Los Ángeles Negros, a un sitio de diversión donde los inspirados y excéntricos personajes de la vida literaria de Panamá iban a buscar el mensaje de la felicidad que podría descubrirles ese 0ráculo de Delfos popular.

Tal como lo registra Albert Camus en El mito de Sísifo, debíamos imaginar a Sísifo feliz en medio de su condena eterna, o como apunta Savater, imaginar feliz a King Kong mientras caía del Empire State porque “esos malvados amores que matan son los únicos que hacen de veras vivir”. A pesar de los golpes que nos da la vida, esos golpes tan duros de los que se lamentaba César Vallejo, podíamos renovar la confianza en aquella lejana y vigente promesa del Robin Hood mitológico que robó el fuego de los dioses.

Esas canciones inolvidables y muy sentimentales hacen revivir la atmósfera y la añoranza de ese pasado donde una vez sentimos esa euforia romántica y sensual bajo la mirada cómplice de Cupido y San Valentín. No obstante, estos recuerdos hacen que la memoria se ilumine y me permita recordar otras circunstancias donde puedo evocar otras canciones de esa época irremediablemente maravillosa.

Recuerdo el bolero Nostalgia que canté una noche debajo del balcón de la casa de una bella joven que me había vuelto loco, y si mal no recuerdo, y no sé si Neco Endara y José Franco que me ayudaban a cargar un tonel lleno de Seco Herrerano, Carta vieja, Ron Gorgona, bastante hielo, y gotas amargas, lo recordarán , pero ceo que no había cantado ni 15 minutos cuando sentimos sobre nuestras cabezas un diluvio de hielo picado y agua fría que, por supuesto, enfriaron la música, mi bolero, y los que me hacían el coro.

En mi niñez y mi adolescencia viví mucho tiempo en la Avenida B en un lugar que colindaba con la Calle Colón y la Calle Veraguas. No recuerdo por qué fui escogido para representarlos en un concurso de cantos que creo se intitulaba “Cántelo si puede” en una emisora que quedaba detrás de un almacén de la Quinta Avenida, de la Avenida Central, y que se llamaba la HOQ.

Habida cuenta de la gran cantidad de años que nos separan de aquel suceso, no recuerdo los detalles, creo que me presenté muy vestido a la moda y canté un bolero cuyo título he olvidado, pero que empezaba así: “me dicen que tú te piensas marchar, después que haya logrado destramparme el corazón y luego verme llorar”, pero debido a la tensión y los nervios me tocaron la campana. Fue un golpe muy fuerte para mí y los muchachos del barrio me quitaron el habla por tres meses.

Un tiempo después, una noche de verano, bajo un cielo colmado de estrellas, acuciado por mi espíritu romántico y mi laúd de poeta bisoño, le pedí a un amigo que tenía carro que me acompañara a llevarle una serenata “a pecho limpio” a una muchacha a la cual yo había bautizado como “Mi Lesbia” porque yo me sentía como su Catulo, el desventurado poeta romano.

Como la dulce y atractiva dama de mis sueños lucía cabellos rubios, escogí una canción que estaba de moda que aludía a los cabellos rubios y labios de rubí. No había cantado ni la mitad de la canción cuando un radiopatrulla nos enfocó y pudimos verlo a tiempo justo para emprender la huida. Sin embargo, puedo asegurarles que yo sigo cantando para hacer un Panamá mejor.