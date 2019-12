'Buscando a Dory' encabeza la taquilla norteamericana

EN ESTRENO

Buscando a Dory, la secuela sobre las aventuras del pequeño pez amnésico amiga de Nemo, logró un excelente estreno al alcanzar este fin de semana la cima de la taquilla norteamericana, según datos preliminares de la industria cinematográfica.

En esta nueva película de Disney, Dory, que en Buscando a Nemo de 2003 lo ayuda a su amigo pez payaso a encontrar a su padre, inicia la búsqueda de sus propios padres.

El dibujo animado recaudó 136.5 millones de dólares en su fin de semana de estreno, según cifras provisorias publicadas este domingo por la firma Exhibitor Relations.

Un espía y medio, otro estreno de este fin de semana, se ubicó en el segundo puesto de la taquilla, aunque muy por detrás de la aventura acuática de Disney.

Esta comedia policial sobre un contador que, tras tomar contacto con un viejo amigo en Facebook se encuentra involucrado en el universo de los espías y cuenta con la actuación de Dwayne Johnson y Kevin Hart, vendió entradas por 34.5 millones de dólares.

En tercer lugar se situó la película de terror El Conjuro 2, con 15.5 millones de dólares.

La cinta con Patrick Wilson y Vera Farmiga como protagonistas centrales, que interpretan a una pareja de investigadores paranormales, sumó en total 71.1 millones de dólares en las dos semanas desde su estreno.

El thriller judicial Nada es lo que parece 2 (Now You See Me 2), con Jesse Eisenberg y Woody Harrelson como una pareja de ilusionistas, recaudó 9.6 millones de dólares durante el último fin de semana y en total 41.4 millones.

En el quinto puesto se situó la película Warcraft: The Beginning, basada en el videojuego World of Warcraft. Dirigida por Duncan Jones, hijo del recientemente fallecido músico británico David Bowie, esta cinta generó 6.5 millones de dólares en su segundo fin de semana.