Director Steve Soderbergh denuncia las trampas de los sistemas financieros

Los intrincados caminos del dinero que pasa por Panamá son narrados con originalidad y eficacia en el filme de denuncia The Laundromat, del renombrado director estadounidense Steven Soderbergh, con una obstinada y combativa Maryl Streep, proyectado en la Mostra de Venecia.

La estrella de Hollywood, que interpreta a una viuda engañada por las trampas del sistema financiero, es el personaje central de un mecanismo complejo y peligroso narrado con humor e ironía.

“Esta película es divertida, pero también muy importante”, reconoció la encantadora Streep en la conferencia de prensa de presentación del filme en Venecia.

