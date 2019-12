El pintor Fernando Toledo cruza el Canal de Panamá

Del miércoles 25 de mayo al sábado 25 de junio se llevará a cabo la exposición “A donde el otro mar nos lleve”, del artista Fernando Toledo, en la Galería Allegro.

Esta individual, la primera que realiza en Allegro, será la ocasión perfecta para apreciar la obra más reciente de este creador ecuatoriano-panameño.

En esta muestra, de entrada libre, indica una nota de prensa, Fernando Toledo ofrecerá a través de su obra plástica “una reflexión en torno al hombre como navegante, nuestras tierras, mares y el Canal de Panamá como espacio de cruce y arraigo, esa inmigración de la que todos venimos, esa búsqueda de mejores horizontes”.

“Los viajes siempre han sido una metáfora de la vida. Los barcos, pequeños universos en los que coinciden los más diversos personajes que, en un tiempo dado, comparten esa travesía vital”, agrega el comunicado.

En esta serie reciente de pinturas, Fernando Toledo “responde a una pregunta que se ha formulado después de dos décadas de estar viviendo en Panamá y que, de alguna manera, hace referencia a un tema pendiente en mi propuesta pictórica”.

TRAVESÍA

Fernando Toledo, nacido en Cuenca, Ecuador, y radicado en Panamá desde 1992, plantea que “pintar algo relacionado al Canal no fue de mi interés hasta hace poco. Con motivo de la celebración de los Cien Años del Canal de Panamá, Allegro Galería, bajo la curaduría de Mirie De La Guardia, organizó una excelente exposición a la cual fui invitado a participar, junto con 20 artistas y 14 niños para expresar, a través del Arte, nuestro sentir sobre este tema”.

“Es ahí cuando me pregunto ¿por qué no pintar algo sobre el Canal? Entonces, inicié la travesía… Primero por su historia, luego por su geografía y, finalmente, me dejo llevar por mi imaginación creando mis barcos, cruceros y cayucos que cruzarán las esclusas para navegar ‘A donde otro mar nos lleve’.

De esa manera, esa muestra será una especie de celebración para todos y para mí, pues ¡hemos cruzado el Canal!”, comenta Fernando Toledo, cuyas obras han estado en galerías de Panamá, Honduras, Colombia, Guatemala y República Dominicana, entre otros destinos.

Entonces, este ganador de la IV Bienal de Arte Pictórico de Panamá, se imaginó a sí mismo “cruzando con mis barcos llenos de personajes increíbles, unos llegando, otros partiendo. Me imagino cruzando con paisajes flotantes cual cruceros tropicales por el Corte Culebra. Cayucos navegando por la bahía, como si fueran arcas llenas de personas en travesía.Hay una especie de ritual en cada cruce, mismo lugar, misma hora, tiempo igual para subir o bajar y llegar al otro mar, donde la imaginación las guíe”.

Siga a Daniel Domínguez en Twitter: @DanielDomnguez1 y en Instagram: Daniel.Dominguez2006