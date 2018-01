Timothee Chalamet dice que donará su salario del filme dirigido por Woody Allen

Timothee Chalamet dice que donará su salario de la nueva película de Woody Allen a organizaciones benéficas que luchan contra el acoso y el abuso sexual.

El astro de Call Me By Your Name anunció el donativo en su cuenta de Instagram, y se convirtió en el actor más reciente que se distancia de Allen.

De su papel en A Rainy Day in New York, Chalamet dijo que no quería beneficiarse de su trabajo en la cinta del director por solidaridad con otros artistas “que luchan porque toda la gente sea tratada con el respeto y dignidad que merece”.

Chalamet apuntó que, debido a “obligaciones contractuales”, no podía hacer comentarios sobre las antiguas denuncias contra Allen.

El viernes, la actriz de A Rainy Day in New York Rebecca Hall dijo que estaba donando su salario de la película a Time’s Up.