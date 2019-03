La actriz Yalitza Aparicio y el diseñador de producción Eugenio Caballero vienen al IFF Panamá

La octava edición del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF) contará con una presentación especial de la obra maestra del mexicano Alfonso Cuarón, Roma, en la pantalla grande.

Para presentar la película vendrán al istmo la actriz protagónicay el diseñador de producción, esto, para compartir sus experiencias ante la audiencia panameña.

El filmeobtuvo 10 nominaciones en los premios Óscar. Finalmente, ganó en la categoría de mejor director, mejor cinematografía y mejor película extranjera.

