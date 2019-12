Anuncian las Óperas Primas del Festival de Cine de Panamá

El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) anunció cuáles serán los largometrajes que conformarán la sección “Óperas Primas Iberoamericanas” y que se proyectarán durante la cuarta versión de este evento audiovisual, que se llevará a cabo en la ciudad capital del 9 al 15 de abril.

El grupo lo integran tres thrillers, tres dramas y dos comedias provenientes de España, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, México y Uruguay.

Son producciones que serán, de acuerdo con una nota de prensa, “la muestra de las mejores primeras obras que noveles directores han producido en el último año y que ya se consideran como producciones clave en el panorama iberoamericano, con aplaudido éxito en sus proyecciones internacionales”.

Entre las películas que estarán en el istmo cabe destacar 'Una noche sin luna', 'Feriado', 'No soy Lorena' y 'Musarañas'









LOS TÍTULOS

Se trata del drama de suspenso Feriado (Ecuador), escrito y dirigido por Diego Araujo, que se desarrolla días previos al punto de explosión de una seria crisis bancaria que sometió a Ecuador en 1999.

Feriado es, además, sobre el despertar sexual de un joven de clase adinerada y su relación con miembros de sectores menos favorecidos.

Una noche sin luna es un tierno drama familiar, con matices de comedia social, de Germán Tejeira, sobre un padre que trata de recobrar el cariño de su hija tras el divorcio con la mamá de la nena, un mago que desea ser feliz y un cantautor preso que aspira a ser libre.

Una nueva exploración al mundo de las drogas en Colombia presenta Manos sucias (USA-Colombia), de Josef Wladyka, un drama de suspenso sobre dos hermanos contrabandistas que estuvo, entre otros espacios, en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva (España), donde, dicho sea de paso, en 2014 el cine de Panamá fue honrado.

Una coproducción entre Chile y Argentina estará en esta sección del IFF Panamá con el thriller No soy Lorena, dirigida y co-escrita por Isadora Marras.

Este drama de suspenso, con toques de absurdo, ocurre en la ciudad chilena de Santiago en 2011 y se centra en una mujer que busca resolver un problema: la confunden con otra persona, es decir, le han robado la identidad.

El drama social La salada (Argentina) es sobre amores que no se dan y sobre relaciones familiares difíciles de concretar.

Esta cinta de Juan Martín Hsu se proyectó en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián (España) y su argumento se concentra en inmigrantes que desean una mejor situación económica en Argentina.

Mientras que Güeros es una road movie de Alonso Ruizpalacios sobre el devenir y la convivencia de jóvenes universitarios en medio de protestas sociales.

Esta comedia con visos de drama estuvo presente en importantes festivales de cine como el de Berlín (Alemania), San Sebastián (España) y Tribeca (Estados Unidos).

La representante del horror será la española Musarañas, de Juanfer Andrés y Esteban Roel, que estuvo en el Festival de Cine de Stiges, y se desarrolla en un misterioso edificio madrileño durante la década de 1950.

Musarañas fue nominada a tres premios Goya (el Óscar español) en las categorías de mejor dirección novel, interpretación femenina protagonista, y maquillaje y peluquería.

Del Viejo Mundo también viene el drama Los tontos y los estúpidos (España), de Roberto Castón, sobre un grupo de artistas que va a grabar una película y cómo, gracias al empeño de todos, un guion cobra vida ante las cámaras, mientras se exploran los sentimientos y necesidades de este colectivo vinculado al séptimo arte.