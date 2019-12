Hoje eu quero voltar sozinhodeba: ser feliz no debe ser pecado

Una escena de la película brasileña Hoje eu quero voltar sozinho.

Claro que el final feliz lo ha prostituido el cine industrial hasta dimensiones fuera de toda proporción. Estoy de acuerdo con que Hollywood haya obtenido doctorados a la hora de endulzar el destino de sus personajes, pues lo que desea es que la audiencia solo se entretenga y que piense lo menos posible.

Seguro que nadie debería disfrutar al ver un largometraje plagado de tristezas. Problemas debe tener aquel que le dé placer ver los miserables destinos de los seres humanos.

Por supuesto que todos queremos llevar una existencia tranquila, ser correspondidos en el amor, tener un buen empleo, grandes amigos y demás sanas conquistas que se logran o no, antes de que cerremos los ojos para no volver a abrirlos.

Eso no quiere decir que el final feliz sea negativo, porque sea hoy un lugar común en muchos productos del cine como negocio.

Hago esta larga introducción, ya que considero que no es justo que la tierna y sentimental Hoje eu quero voltar sozinho deba ser acusada de menor por ofrecer un desenlace agradable o que para que sea destacada una película tenga que terminar infectada de tragedias, desamores, frustraciones...

Este drama juvenil, que representa a Brasil en la categoría de mejor película extranjera del premio Óscar, es la ópera prima de Daniel Ribeiro, quien además es el responsable de escribir la cándida historia de amor entre Leonardo y Gabriel.

La temática homosexual tiene entre sus filas producciones sobresalientes. Algunos ejemplos inolvidables son Fresa y chocolate (Cuba, 1993), de Tomás Gutiérrez Alea y Juan Carlos Tabío; El banquete de boda (Taiwan, 1993); Juego de lágrimas (Irlanda, 1992), de Neil Jordan; Dioses y monstruos (Estados Unidos, 1998), de Bill Condon; y ahora Hoje eu quero voltar sozinho.

Boyhood (Estados Unidos), de Richard Linklater; Hoje eu quero voltar sozinho, de Daniel Ribeiro (Brasil); y The Fault in Our Stars (Estados Unidos), de Josh Boone, son las cintas sobre jóvenes más interesantes de 2014. En ese orden.

Además, Hoje eu quero voltar sozinho es una de las más grandiosas de los últimos años a la hora de mostrar, con respeto, las preocupaciones y aspiraciones de los muchachos.

No solo habla de la intolerancia hacia el homosexual, sino también del primer amor, que debemos tratar como personas normales a los que tienen alguna discapacidad, que los padres debemos ser menos sobre protectores con los hijos para que estos aprendan a ser libres, el bullying que no se detiene en las escuelas, la amistad como motor para sentirnos completos como individuos, la solidaridad que debería estar presente en nosotros siempre.

Eso y mucho más es Hoje eu quero voltar sozinho.