Desde 1960 hay más mujeres que hombres en Estados Unidos. Por ejemplo, en 2017 ellas representaron el 50.52% de la población de la unión americana.

¿Ellas van con frecuencia al cine en el país de las barras y las estrellas? Sí.

“Tres de las cinco películas más taquilleras en 2016 atrajeron a audiencias femeninas (representaron el 55% de la boletería de estas producciones): Finding Dory, The Jungle Book y Captain America: Civil War”, de acuerdo a datos de la Motion Picture Association of America ( MPAA).

La MPAA opina que si en 2016 se registró un aumento del 2% de la asistencia a las salas en Estados Unidos, se debió en buena medida a la presencia de las mujeres que ingresaron a los complejos de cine.

¿Si apoyan tanto al cine quiere decir que Hollywood les corresponde contando historias donde las mujeres se sienten representadas? La respuesta es no.

Precisamente en el séptimo arte hecho en Hollywood, las mujeres en términos históricos han tenido poca representación.

En 2017 20% de las películas producidas por inversión estadounidenses fueron protagonizadas por actrices.

Vieja data

Aunque en las últimas cuatro semanas se han proyectado en Panamá dos largometrajes con un elenco en su mayoría femenino ( Book Club y Ocean’s 8), esto es más la excepción que la regla.

Se trata de un problema de vieja data. Las mujeres representaron apenas el 13% del elenco de todos los filmes estadounidenses en 2011 y llegaron al 16% en 2013, según un informe de la Universidad del Sur de California.

Si bien estos números son bastante bajos, en la época del cine mudo el asunto era aún peor, pues el porcentaje de mujeres en los papeles principales de una cinta era menor al 10%.

¿Qué pasa en otras grandes industrias cinematográficas? China, el principal consumidor del cine de Hollywood, a veces supera en fidelidad a la propia audiencia de Estados Unidos, reportó en el 2015 que el 30% de sus películas estaba encabezadas por mujeres y ellas eran el plato fuerte en el 35% del cine hecho en Inglaterra.

Una investigación de 2014, de la Universidad Estatal de San Diego, demostró que esta era la realidad de la mujer en Hollywood: eran el 18% de todos los directores, el 15% de los guionistas, el 25% de los productores y el 20% de los editores.

Si bien Beauty and the Beast, con Emma Watson como su figura principal, hizo en total global $1,263,521,126, y por más que Wonder Woman, protagonizada por Gal Gadot, obtuvo 821.8 millones de dólares a nivel mundial, “las protagonistas femeninas se redujeron 5% en las 100 películas más lucrativas de 2017”, de acuerdo a la investigación “ It’s a Man’s (Celluloid) World” (Es un mundo masculino, de celuloide).

Este estudió encontró que las mujeres “tuvieron el 24% de los personajes protagónicos en 2017”, y que el caso de la saga de ciencia ficción Star Wars: The Last Jedi ($1,329,046,796), con un elenco con fuerte presencia femenina fue otra excepción más que una regla.

“A pesar de que 32% de las películas tuvieron 10 o más personajes femeninos con diálogos, 79% tenía 10 o más personajes masculinos”, añadió el estudio.