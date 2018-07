Primero las buenas noticias. En 2013, en Iberoamérica había 713.3 millones de espectadores. Para 2015 la cifra subió a 836.2 millones, y para 2017 alcanzó 921.1 millones, de acuerdo con un estudio publicado por la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales ( Egeda).

En 2014 había en Iberoamérica 16,951 pantallas de cine, mientras que en 2016 eran 18,242 y en 2017 pasaron a las 18,945.

Los países donde había más pantallas en 2017 fueron en México (6,633), España (3,534), Brasil (3,220) y Colombia (1,083).

De acuerdo con Egeda, en Panamá había 142 pantallas, superando a Nicaragua (54) y El Salvador (68), aunque le ganan Guatemala (154) y Costa Rica (148).

En 2013 se estrenaron 4,386 largometrajes en Iberoamérica; en 2014 eran 4,639 títulos; en 2015, fueron 5,154 producciones; en 2016, 5,786 filmes, y en 2017, fueron 5,668 películas.

Otro aspecto positivo. “El cine iberoamericano sigue posicionándose y alcanzando reconocimiento por parte de los espectadores de Alemania, Austria, Francia, Italia, Países Bajos, Reino Unido, Rusia y Turquía”.

Esto queda claro con la presencia de 147 estrenos iberoamericanos en los ocho mercados de esta muestra en 2017 y donde los títulos que tuvieron una mayor presencia fueron Un monstruo viene a verme, La promesa, Neruda y Una mujer fantástica.

921.1 millones de espectadores asistieron a las salas iberoamericanas en 2017, lo que supone un incremento del 2% respecto a 2016.

Pendiente

Viene la nota negativa: no hay aumentos con el cine nacional de cada país. Por ejemplo, la cuota de mercado de estas películas representó en 2013 el 12.4% del total de las cintas exhibidas; en 2014 fue de 12%; en 2015 disminuyó al 10%; en 2016 representó 11.2% y en 2017 cayó al 8.2%.

Este desnivel se registró, entre otras razones, porque la gente dejó de ver cine nacional. De los 713.3 millones de personas que fueron al cine en Iberoamérica en 2013, solo 88.5 millones optaron por consumir su industria. En 2015 asistieron a las salas 836,2 millones de espectadores y compraron tiquetes para ver su cinematografía 83.1 millones. En 2017 fueron 921.1 millones de personas y solo 75.6 millones de ellas escogieron filmes de sus respectivas patrias.

Los países que más consumen cine iberoamericano son Francia, Rusia y el Reino Unido.

Hollywood

Entre 2013 y 2017 el 82.6% de las películas más vistas en Iberoamérica era de Estados Unidos y el restante 17.4% se lo pelearon los títulos nacionales y de Europa. Las tres producciones con más éxito fueron de Hollywood: Fast & Furious 8 (41.1 millones de espectadores), Despicable Me 3 (41 millones) y Beauty and the Beast (33.3 millones).

Las tres producciones iberoamericanas con más éxito fueron la brasileña Minha mae e uma peca 2 (5.1 millones de espectadores), la mexicana Hazlo como hombre (4.3 millones de espectadores) y la española Tadeo Jones 2 (3.5 millones).

En el mismo período de años las distribuidoras más fuertes en Iberoamérica fueron Disney (se quedó con el 19.6% de los estrenos más vistos), Fox (15.8%), Warner Brothers (15.4%) y Universal (13.8%).

Panamá

De acuerdo con Ageda, la audiencia panameña a los cines en 2017 fue de 1.9 películas por habitante. Que el número de estrenos nacionales representó el 3.6% del total de largometrajes en exhibición. Que el desarrollo de la audiencia a las salas “en los últimos cinco años muestra una gráfica ascendente, partiendo desde los 4.6 millones de espectadores de 2013 hasta los 7.2 millones de 2017”.