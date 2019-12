Netflix ofrece su top ten para Halloween, ¿coinciden con este listado?

Viernes 13 se ha convertido en una de las sagas más longevas de la historia del cine.

El proveedor de contenidos audiovisuales Netflix, responsables de programas magníficos como House of Cards y Orange Is the New Black, ofrece sus recomendaciones para disfrutar este 31 de octubre y para los siguientes días tras las fiestas de Halloween. Lo dividen entre largometrajes y series de televisión.

Psicosis: (1960) , de la que Roger Ebert, del Chicago Sun-Times, señaló "lo que hace inmortal a Psycho, de Alfred Hitchcock, cuando muchas otras películas las hemos casi olvidado tras salir del cine, es que conecta directamente con nuestros miedos".

La señal (The Ring, 2002) , de Gore Verbinski, de acuerdo con Jordi Batlle Caminal, del Diario La Vanguardia, señaló que es "una idea brillante (...) admirablemente fotografiada y con algunas secuencias de siniestra belleza".

Actividad Paranormal (Paranormal Activity, 2007) , de la que A. O. Scott, de The New York Times, dijo que "tiene una ingeniosa, aunque no muy original, concepción formal -que todo lo que aparece en pantalla es video amateur real- que está ejecutada con la suficiente habilidad como para hacerte saltar y chillar".

Viernes 13 (1980), de Sean S. Cunningham, para Miguel Ángel Palomo, del Diario El País, opinó que "en su día daba miedo; hoy, no, pero tiene el encanto de lo que quiso ser agresivo y ahora es casi cándido".

•REC: (2007) , de Jaume Balagueró y Paco Plaza. En opinión de Carlos Boyero, del Diario El País, señaló que "lo que más me atrae de REC es su original planteamiento, la sensación de veracidad que desprende esa falsa telerrealidad, la mordaz descripción de los vecinos".

Luego pasan a series a las que califican de macabras. Se las paso:

The Walking Dead se ha transformado en una seria televisiva de culto.

The Walking Dead (2010), en palabras de Robert Bianco, del USA Today, "es un triunfo admirable, captando el terror y la confusión de despertar en un mundo en el que has pasado de ser un ser humano a alimento en peligro de extinción para zombies".

American Horror Story (2011), según el parecer de Ken Tucker, de Entertainment Weekly, "es básicamente miedo, todo el tiempo: muchos gritos, sexo, sacudidas y caras desfiguradas".

Hemlock Grove (2013). Sobre esta serie, David Wiegand, del San Francisco Chronicle, indicó que Hemlock Grove (Serie de TV) (2013), David Wiegand, del San Francisco Chronicle, indicó que el "guión es torpe y a veces estrepitosamente malo, los actores están bien (...). Lo extraño es que Hemlock Grove se deja ver".

Del Crepúsculo al amanecer es otro título que está en la selección. Se trata de thriller criminal con actores como D.J. Cotrona y Zane Holtz.

Sobre Grimm (2011), de David Greenwalt y Jim Kouf, el crítico Robert Bianco, del USA Today, resaltó que "la acción entre los personajes principales es atractiva, y la premisa es sólida y fácil de entender".

¿Qué les parece este grupo de títulos? ¿Qué películas y qué series deben incluirse en esta recopilación?