Obras de Aristides Ureña Ramos recorren cuatro provincias

La exposición “Creole Albrook 2014-2015 - Retorno”, que se presentó en el Museo de Arte Contemporáneo entre el 6 de mayo y el 26 de junio, recorrerá este año Veraguas, Los Santos, Chiriquí y Colón.

Este ciclo pictórico del maestro Aristides Ureña Ramos será inaugurado el martes 30 de junio, a las 7:00 p.m., en el vestíbulo de la Universidad Especializada de las Américas (Udelas), extensión de Santiago.

La muestra estará abierta hasta el 18 de julio y se ubicará en las inmediaciones donde está el complejo muralístico que el propio Ureña Ramos realizó en Udelas entre 2009 y 2013.

“Es sugestivo y hermoso combinar la exposición y los murales. Como también es algo novedoso y difícil de repetir”, asegura el artista.

“Es un nuevo reto. Iremos a experimentar. Haremos converger muchas iniciativas didácticas para un vasto y amplio público”, señala Ureña Ramos, quien desde 1983 ha presentado su labor plástica en esa Veraguas que lo vio nacer.

“Nunca es tan bello como volver a encontrarse con aquellos lugares que marcaron mi crecimiento de adolescente y que alimentaron mis sueños infantiles”, dice Ureña Ramos.

Que su obra esté en Veraguas será un “nuevo bautismo. Por eso, quise que esta gira comenzara en Santiago, porque no hay mayor reto que encontrarse con el punto de partida, allí donde el destino y las voluntades, en lejanos tiempos, te vieron partir millonario de sueños, rico de ilusiones y con un rosario en mi bolsillo”.

Además de su individual, Aristides Ureña Ramos organizará en Santiago de Veraguas conferencias y mesas redondas.







MUCHO MÁS QUE UNA EXPOSICIÓN

Como es costumbre en sus labores artísticas, Aristides Ureña Ramos desea romper el esquema tradicional de las exposiciones con la muestra que presentará en Veraguas este 30 de junio.

No quiere que el evento termine tras la inauguración, ya que es un “proyecto de abierta denuncia que pretende hacer reflexionar sobre diversos temas que no solo me preocupan a mí, sino también a la colectividad”.

En el Museo de Arte Contemporáneo, donde está su muestra, el creador istmeño recibió la visita tanto de alumnos de primaria como de estudiantes universitarios. Durante el tiempo que esté su individual en Santiago, se llevará a cabo un debate sobre “Cultura y ecología en Veraguas”, a cargo del profesor Víctor Jordán.

Además, se organizará una mesa redonda cuyo norte será “Identidad y Folclor no son un problema de léxico”, en el que aclarará “el contenido de ambas palabras y sus profundas diferencias” en compañía de los docentes Daivis Ariel Guerra y Carlos Herrera.

También se realizará un conversatorio acerca de la proyección y la concepción política de su obra.

Ureña Ramos contará con la colaboración de la Dirección Provincial de Veraguas del Ministerio de Educación, a cargo del profesor Daniel Mojica, quien "nos dará su apoyo todos los días, para traer grupos de los centros escolares de la provincia, los cuales recibirán una gira didáctica y talleres".

Serán días de intensivo trabajo "didáctico para aquellas apartadas comunidades escolares, con el intento de alcanzar la mayor cantidad posible de niños y jóvenes veragüenses".

Mientras que con grupos de estudiantes universitarios compartirá espacio para conversar sobre las expresiones artísticas contemporáneas.

OTRAS RUTAS

El deseo de Aristides Ureña Ramos es llevar esta exposición a las provincias de Chiriquí, Los Santos y Colón, y para ello, está en conversaciones con el Ministerio de Educación, el Instituto Nacional de Cultura (Inac) y el Museo de Arte Contemporáneo.

"Una gira en el interior requiere muchos esfuerzos combinados. Cada detalle es importante, sobre todo, cuando se trata de manifestaciones culturales", señala.

"Estoy convencido que mi país es una tierra de gente talentosa, de individuos que apoyan con firmeza iniciativas de esta índole, pues el último beneficiario en nuestra gira con esta exposición serán los jóvenes, los hambrientos de cultura y del saber", declara.

Cree de manera firme que las "expresiones de alta validez cultural tienen que ser aristas cortantes para derrumbar ficticios muros. Y con sorpresa notamos que existen condiciones fértiles, que aclaman con fuerte apoyo colectivo ser parte integrante del goce y debate de la cultura contemporánea".

"Es la voluntad férrea que construye el alma de una iniciativa, el apoyo institucional es poco e inexistente debido a la poca importancia que los gobiernos centrales de Panamá le han dado a una institución cultural tan importante como lo es el Inac", opina.

Luego, la muestra "Creole Albrook 2014-2015" se trasladará a centros culturales de Cuba y México.