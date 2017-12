Se supone que con el anuncio de los nominados a los premios Globos de Oro, ocurrido el lunes de esta semana, se pone más claro quiénes tienen posibilidades de quedarse con un Óscar.

Aunque a simple vista no está fácil el asunto de saber qué películas y artistas estarán celebrando al llevarse una estatuilla dorada a su casa.

La única que parece tener segura su Óscar es el largometraje animado Coco.

Veamos las más recientes premiaciones y nominaciones en materia del séptimo arte llevado a cabo en la industria de Hollywood.

'THE SHAPE OF WATER'

La que recibió más nominaciones en los Globos de Oro fue The Shape of Water, un drama fantástico que se desarrolla durante la Guerra Fría, que recibió 7: mejor película dramática, director (Guillermo del Toro), actriz principal drama (Sally Hawkins), actor de reparto (Richard Jenkins), actriz de reparto (Octavia Spencer), guion (Guillermo del Toro y Vanessa Taylor) y banda sonora origina l (Alexandre Desplat).

El drama periodístico, sobre los Papeles del Pentágono, The Post, recibió seis nominaciones: mejor película dramática, director (Steven Spielberg), actor principal drama (Tom Hanks), actriz principal drama (Meryl Streep), guion (Liz Hannah) y banda sonora original (John Williams).

The Post quedó empate con seis nominaciones con el drama de venganza de Martin McDonagh Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: mejor película dramática, director (Martin McDonagh), actriz principal drama (Frances McDormand), actor de reparto (Sam Rockwell), guion (Martin McDonagh) y banda sonora original (Carter Burwell).

'THE POST'

Por ejemplo, la National Board of Review (Asociación de Críticos Norteamericanos) decidió que la mejor película de 2017 es Los archivos del Pentágono (The Post), de Steven Spielberg, un discurso a favor de la libertad de expresión en Estados Unidos.

El director más destacado fue para la también actriz Greta Gerwig por Lady Bird, su primera película en solitario, ya que en el pasado había firmado con Joe Swanberg el filme Nights and Weekends.

El guion original para Paul Thomas Anderson por El hilo invisible, y guion adaptado para Scott Neustadter y Michael H. Weber por The Disaster Artist.

El colectivo de críticos de la unión americana selección como mejor actor a Tom Hanks por The Post; actriz para Meryl Streep por The Post; actor de reparto para Willem Dafoe por The Florida Project y actriz de reparto para Laurie Metcalf por Lady Bird.

El mejor largometraje animado fue para Coco y película de habla no inglesa para Foxtrot (Israel), de Samuel Maoz.

'LADY BIRD'

Otra historia distinta es si le preguntas a los integrantes del Círculo de Críticos de Nueva York cómo fue el 2017 en cuanto a lo audiovisual.

Para este grupo, fundado en 1935, lo más grandiosa fue la comedia independiente Lady Bird y también destacó a su estrella Saoirse Ronan como actriz principal.

La dirección fue para Sean Baker por The Florida Project; actor para Timothée Chalamet por Call Me by Your Name; actor de reparto para Willem Dafoe por The Florida Project y actriz de reparto para Tiffany Haddish por Girls Trip y guion para Paul Thomas Anderson.

La mejor película extranjera: 120 pulsaciones por minuto (Francia) y película de animación para Coco.

'PHANTOM THREAD'

El colectivo que integran la Boston Society of Film Critics tiene otra mirada diferente.

Para ellos la producción más destacada es Phantom Thread (2017), una mirada serie y romántica sobre el mundo de la moda británica de los 1950, así como el mejor director para el responsable de este drama, Paul Thomas Anderson.

Mejor actor se lo dieron a Daniel Kaluuya por Get Out y actriz para Sally Hawkins po r The Shape of Water. Intérprete de soporte fue para Willem Dafoe por The Florida Project y actriz secundaria para Laurie Metcalf por Lady Bird.

El mejor guion fue para Lady Bird (2017), película extranjera The Square (Suecia) y animación para Coco.

'Call Me by Your Name'.

La Asociación de Críticos de Los Ángeles optó como mejor largometraje a Call Me by Your Name, que además se llevó director (Luca Guadagnino) y actor (Timothée Chalamet).

Mejor actriz para Sally Hawkins; actor secundario para Willem Dafoe, actriz secundaria para Laurie Metcalf y guión para Jordan Peele.

La película extranjera fue para 120 pulsaciones por minuto y animación para The Breadwinner.