Silvana Paternostro: de historias garciamarquianas

El escritor y periodista colombiano Gabriel García Márquez es para su colega y compatriota Silvana Paternostro “como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas distintas y un solo Dios verdadero”.

Eso queda claro en su obra Soledad & Compañía, que presenta hoy en el salón Chaquira de Atlapa a las 6:00 p.m., en el marco de la XI Feria Internacional del Libro de Panamá.

“Gabo nació sin ningún privilegio en la vida y llegó a ser Gabriel García Márquez. Gabito es un niño de un pueblo polvoriento, que nació en la pura tierra del olvido, que hoy conocemos como una canción de Carlos Vives, pero que se refiere a la zona de donde viene Gabo y de donde salen todos sus primeros cuentos y novelas”.

Le impresiona este personaje porque “a puro pulso llegó a ser quien es. En el libro encuentras anécdotas muy divertidas e irreverentes, pero serias a la vez, que te acercan a cómo era Gabo en todas sus dimensiones”.

Para Soledad & Compañía entrevistó a cientos de personas. Resulta que Gabo “les tenía advertido a sus amigos más cercanos, como al poeta Álvaro Mutis, no hablar sobre él, a no ser que estuvieran de acuerdo en qué iban a decir”, el resto de los mortales no tenía esa condición previa y “les gusta contar sus historias sobre Gabo”.

Lo define como alguien social, que le agradaba hacerse amigo de políticos y periodistas. “No es que había silencio en torno a su vida. Al contrario, le encantaba que se supiera en qué andaba. La diferencia es que él escogía quién y cómo se debería contar la historia”.

‘Soledad & Compañía’ es, en palabras de su autora, un ‘rico y raro documento histórico que recoge la memoria colectiva’ de la vida de García Márquez.







LA AMISTAD Y LAS CIRCUNSTANCIAS

Silvana Paternostro comenzó a entrevistar a personas vinculadas con Gabriel García Márquez en 2000 por un periodo de seis meses.

La idea era construir un reportaje que nunca publicó, ya que la revista estadounidense Talk, que le hizo el encargo, cerró de forma abrupta menos de dos años después de ser inaugurada.

Luego no entrevistó a nadie sobre el narrador hasta 2010 cuando decidió enfrascarse con Soledad & Compañía, un libro de historia oral, el primero de este género literario que se publica en español y cuyo título lo toma prestado de Gabo, que deseaba llamar así a una compañía de producción que quiso y no pudo crear.

La historia oral surge de manera formal cuando en 1998 George Plimpton escribe una biografía sobre Truman Capote, pero no lo entrevista, sino que decide redactar su obra a partir de conversar con 120 personas que conocieron al autor de A sangre fría.

“La historia oral deja que aquellos que estuvieron muy cerca de Gabo nos describan a quien se convirtió en el escritor latinoamericano más importante (...) Deja que nos cuenten cómo lo acogieron, lo ayudaron y lo vieron hacerse; permite que nos hagan sentir cuánto lo quieren o cuánto les molestaba; ellos solos, sin otros narradores ni adjetivos intermediarios”, cuenta Paternostro en Soledad & Compañía.

Muchas de las voces que aparecen en las 286 páginas de Soledad & Compañía ya fallecieron, “tristemente. Por eso tiene un valor agregado. Es verdaderamente un documento histórico. Además, es divertido oír las voces de quienes conocieron a Gabo tan de cerca”, comparte en exclusiva para La Prensa esta barranquillera que asistió a un taller de periodismo que dictó Gabo en Cartagena.

El libro lo terminó unos meses antes de que Gabo muriera el 17 de abril de 2014. Cuando falleció agregó un capítulo “donde los más cercanos me cuentan ese momento. Es un libro completo sobre la vida de Gabo, de principio a fin. Es muy íntimo, pues son las voces de quienes lo conocieron desde que nació y quienes estuvieron con él en su lecho de muerte”, indica.

¿Qué le dio por guardar los casetes donde grabó las entrevistas?

Como periodista suelo guardar todos mis cuadernos y entrevistas. En Nueva York arriendo un lugar donde lo tengo todo. Las cintas de las entrevistas sobre Gabo las guardaba en mi apartamento, pues siempre pensé que algún día escribiría un libro.

¿Cómo encontró una máquina reproductora de esa “antigüedad” en la ciudad de Nueva York?

Sí me costó mucho encontrar una grabadora para volverlas a oír en 2010. Después de mucho buscar en tiendas de electrodomésticos y toparme con muchos jovencitos vendedores que no tenían ni idea de qué estaba pidiendo -pensaban que buscaba un programa digital-, me topé en una tienda en la calle 14 con un vendedor de mi generación puertorriqueño que entendió lo que necesitaba y me sacó la grabadora. Obviamente compre dos.

¿Cómo eran esos años de penurias cuando Gabo era pobre?

Tengo anécdotas muy divertidas sobre cómo Gabo tuvo los mejores amigos del mundo. Sus amigos de Barranquilla, como sabían que estaba pasando hambre en París, le mandaron una vez una postal con $100 escondidos. Al él le dio rabia que los amigos le hubieran mandado una postal de la playa con palmeras, pensaba que se estaban burlando de él y la botó a la basura. El cuento tiene final feliz. Lo llamaron para decírselo y él tuvo que rescatar la postal de la basura. Esa es una de las muchas anécdotas que te dan una mirada íntima de cómo Gabriel García Márquez pasó hambre en París, pero nunca se dejó vencer.

¿Qué lecciones de vida uno aprende de Gabo?

Las dos lecciones son la disciplina que él tenía y los amigos que tenía. Estas dos cosas, claro, además de esa genialidad como escritor, son la clave de la vida y el éxito de Gabo. Son lecciones de vida para todo el mundo, no solo para los escritores.

¿Cuál era la relación de Gabo con sus traductores?

En mi libro sale Gregory Rabassa, quien fue el traductor al inglés de Cien años de soledad. Gregory es un señor encantador y me contó cómo García Márquez llegó a él. Gregory había traducido Rayuela y era muy amigo de Julio Cortázar. Gabo quería tanto que Gregory hiciera la traducción, que le tocó esperar tres años para que la hiciera, pues estaba ocupado con otra traducción.

¿Qué le diría a un lector istmeño para que adquiera ‘Soledad & Compañía’?

Que comprar el libro es como adquirir un boleto a una fiesta muy divertida con 50 personas hablando muy frescamente sobre García Márquez. Asistirá a una fiesta muy divertida y con buena champaña (imaginaria por supuesto), pues era lo que le gustaba tomar a Gabo.

