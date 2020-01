Con los Spirit inicia la contienda

La temporada de premios cinematográficos ha iniciado en Estados Unidos con el anuncio de las nominaciones al Spirit.

El Spirit destaca el séptimo arte más independiente, es uno de los certámenes más curados de la industria y crea tendencias para los siguientes premios.

Por todo eso, el Spirit es el pitazo que da comienzo a la carrera por ver qué películas podrían llegar al Oscar.

Las producciones 12 Years a Slave, con siete nominaciones, y Nebraska, con seis, dominaron los premios Spirit, cuya ceremonia, la número 29, se realizará el 1 de marzo de 2014, un día antes que el Oscar.

HISTORIAS

12 Years a Slave, una historia dolorosa sobre la esclavitud en Estados Unidos, obtuvo candidaturas a mejor película, director (Michael Fassbender), actor (Chiwetel Ejiofor), intérprete de reparto (Michael Fassbender), actriz de reparto (Lupita Nyongo), fotografía y mejor guion (John Ridley).

El drama 12 Years a Slave, basado en una obra homónima de Solomon Northup, logró un Bafta (el Oscar inglés) para el actor Benedict Cumberbatch y Steve McQueen se llevó los palmares en los festivales de cine de Toronto y Estocolmo.

Mientras que Nebraska es sobre un adulto mayor (Bruce Dern) que le obsesiona ganar un millón de dólares en la lotería.

Se hizo presente en los apartes de mejor película, director (Alexander Payne), actor principal (Bruce Dern), actor de reparto (Will Forte), actriz de reparto (June Squibb) y guion (un texto original del debutante Bob Nelson).

MÁS TÍTULOS

Otros aspirantes al Spirit a mejor película son: All Is Lost, dirección y guion de J.C. Chandor, sobre un marino que trata de sobrevivir a una violenta tormenta; Frances Ha, cinta realizada y coescrita por Noah Baumbach, en torno a una joven de 27 años que aún no pierde la esperanza de ser una bailarina profesional; e Inside Llewyn Davis, película dirigida e historia de los hermanos Joel y Ethan Coen, sobre las ilusiones de un cantante de folk en el Greenwich Village en 1961.

De igual forma, All Is Lost destacó en las categorías de mejor director (J.C. Chandor), actor (Robert Redford) y fotografía. Mientras Blue Jasmine, de Woody Allen, obtuvo nominaciones para su guion (Woody Allen), actriz principal (Cate Blanchett) y actriz de soporte (Sally Hawkins).

Fruitvale Station, de Ryan Coogler, hizo lo propio en actor principal (Michael B. Jordan), actriz de reparto (Melonie Díaz) y primer mejor trabajo.

Inside Llewyn Davis fue nominada en el aparte de actor principal (Oscar Isaac) y fotografía (Bruno Delbonnel), y Short Term 12 para actriz principal (Brie Larson), actor de soporte (Keith Stanfield) y edición (Nat Sanders).

¿Han leído o escuchado algo de estas producciones?