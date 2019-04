Todo empezó hace 8 años para Mauro Colombo, cuando este italiano llegó a Panamá y estuvo en la provincia de Chiriquí filmando el cierre de la Panamericana por parte del pueblo Ngäbe-Buglé contra el proyecto de minería en Cerro Colorado.

“Desde allí estaba intentando armar un proyecto que hablara del territorio de Panamá y de su interacción con el ser humano, gracias al gran apoyo del director panameño Abner Benaim”, quien hoy es productor de su película Tierra Adentro, que se proyectará en el marco del Festival Internacional de Cine de Panamá ( IFF Panamá).

El documental Tierra Adentro, su debut como cineasta, se presentará el viernes 5 de abril, a las 9:00 p.m., en la sala 7, y después el sábado 6 de abril, a las 2:30 p.m., en la sala 8. Ambas en Cinépolis de Multiplaza. "Estoy muy contento y honrado de participar en el IFF Panamá con una película que habla de un tema emblemático de Panamá, tema que al mismo tiempo es universal y que nos involucra a todos. Poder mostrar esta película al público de Panamá, es algo especial siendo una tierra que amo y que me ha dado mucho".

"Querría que el público se llevara la idea que todo es mucho más personal de lo que pensamos. Hablar de lo que pasa afuera es un poco hablar de nosotros. Y mas que todo también empezar a reflexionar sobre la naturaleza, qué representa para nosotros, de modo que no sea solo un instrumento para nuestra sobrevivencia, que por cierto en pocos años puede ser amenazada por la dificultades ambientales, pero como un ser viviente con quien tenemos una relación mucho más íntima de lo que arrogantemente pensamos. Por otro lado, pienso que no existe el malo como absoluto, cada actor en este escenario tiene razones personales para actuar como actúa que no podemos juzgar, pero sí entender para ver cómo podemos cambiar la parte que no es sana", indica.

Después del IFF Panamá, Tierra Adentro irá al Curazaó International film festival Rotterdam. "Su camino empezó ahora".

Oficios

Mauro Colombo tiene el rol de director antes que de director de fotografía. "En esta película tengo lo dos roles como en muchas otras. Empecé el cine haciendo los dos al mismo tiempo, sin muchas distinciones. Pienso que uno y el otro se compenetran en modo profundo. Empecé hacer cine con la cámara en mano y sigo haciéndolo así, no obstante, me gusta también desempeñar el rol solo de director o solo de director de fotografía".

"Mi modo de hacer cine muchas veces es bastante solitario y intimo, así que muchas veces utilizo la sensibilidad del director de fotografía para ser director y, pienso, también al revés. Y mucho más en los documentales, donde la cámara se pone como instrumento de lectura de la realidad", indica quien ha sido director de fotografía de las películas El Cruce (2017), y Yo No Me Llamo Rubén Blades (2018).

Financiamiento

Opina que el primer reto para quien debuta en el cine, no solo es buscar financiamiento, sino que el reto mayor, "es no quedarse solo, sino confrontarse y/o trabajar con personas que saben de verdad hacer este difícil y talentoso trabajo de productor. Segundo, es entender qué camino buscar para encontrar los recursos económicos y tener mucha paciencia. Hay un otro punto que es saber arriesgarse, a veces, sin tener nada en la mano".

Misterios

A Mauro Colombo le encantaría que el espectador “pudiera sentir el territorio, la naturaleza, como algo personal, interior y no como algo solamente externo que no es parte de nosotros”.

Un personaje de Tierra Adentro opina “que la crisis ecológica es una crisis espiritual. Pienso que me gustaría que el público reflexionara sobre este sentir. No obstante, no veo Tierra Adentro como una película medio ambiental. La selva del Darién está en riesgo, como la mayoría de la naturaleza salvaje y primaria en todo el mundo. Por eso, es importante que se ponga atención a lo que pasa en esta región, intentando leer la realidad a través de más puntos de vistas para entender y crear cambios afuera y adentro de nosotros”.

Durante un largo tiempo tuvo experiencias más profundas y cercanas con la selva istmeña. “Empecé a participar en diferentes expediciones por la selva del Darién con mi amigo Rick Morales, guía experto, y con Beatriz Schmitt, ambientalista, con quienes inicié esta investigación”.

Así inició una curiosidad intensa e íntima por este territorio. “Por trabajo y por asuntos personales me encontré con situaciones diferentes que me ayudaron a enfocar el tema de lo que estaba buscando”.

La imagen que tenía del llamado Tapón del Darién era de misterios. “Una selva primaria impenetrable y muy grande, una zona peligrosa. Durante estos años me di cuenta de que no es exactamente así. Los bosques primarios son siempre menos y mucho más amenazados, mucho más de lo que se piensa o de la imagen que nos pintan. Esa es la parte bien triste de la realidad”.

Cambió su idea de una selva amenazante a una amigable “si la conoces bien, y es hermosa. Es solo cuestión de acostumbrarse pasando tiempo adentro. Siempre hay peligro de hacerse daño a varios días del primer pueblo. La realidad de los narcos es un hecho en algunas zonas, pero hay que romper el mito del tapón del Darién como peligroso”.

No hubo mayores obstáculos para el rodaje de Tierra Adentro. “Tuvimos que cambiar de camino una vez porque era un camino de narcos y una vez hubo una cabeza de agua fuerte”.

El documental no es sobre el Darién, sino sobre su selva “a través de las diferentes percepciones de los protagonistas que viven o pasan o se encuentran en este territorio. Cada personaje tiene su peso y su historia. Mi mirada no cubre toda la profundidad de las realidades, pero intento mostrar lo que me resonó importante y simbólico y también lo que pude hacer”.

"El papel de todos los protagonistas, es importante para mostrar los diferentes niveles de lectura de un territorio, y más que todo de un lugar natural como este. Lo que se encuentra aquí es muy impresionante por la diversidad de percepciones, de realidades, de problemáticas. Seguramente este documental no explora toda la complejidad del tema, pero si es un inicio muy personal". Ahora, por ejemplo, regresó a Darién "para hacer otro tipo de investigación mas social y encuentro realidades todavía diferentes".