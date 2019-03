Es bastante distinto hacer una película con actores de carne y hueso y un largometraje de animación a la hora de su creación y después buscar financiamiento y distribución nacional y extranjera.

En primer lugar, opina el director mexicano Miguel Ángel Uriegas, los presupuestos difieren “debido al tiempo de producción. En animación se requiere de un proceso mucho más largo. Ambos tipos de películas van dirigidos a diferentes tipos de audiencias, siendo el de animación usualmente para un público infantil”.

“Cada vez producimos mejor animación en México, tenemos el error de compararnos con Estados Unidos porque estamos hablando de los más grandes, pero no necesariamente nos hace a nosotros pequeños, simplemente hay que saber cómo compararnos y medirnos bien”, plantea este director mexicano, responsable de la producción El ángel en el espejo, que se proyectará durante la octava versión del Festival Internacional de Cine de Panamá ( IFF Panamá).

La industria ha crecido mucho, resalta, los grandes estudios hacen películas “que hacen muchísima taquilla, y eso está padre, porque producen más y mejores empleos así como gente mejor preparada. Poco a poco vamos dando pasos firmes. 20 películas mexicanas animadas se estrenaron en los últimos cinco años”.

Invitación

El ángel en el reloj se presentará en el IFF Panamá el viernes 5 de abril, en el parque Libertadores, de La Chorrera y el sábado 6 de abril, en el parque Guayacanes, de Betania. Ambos eventos son a las 7:00 p.m. y son de entrada libre.

"Nos sentimos muy orgullosos de que nuestra película, El ángel en el reloj, será presentada como parte del programa del IFF Panamá. Sentimos que tenemos un mensaje muy importante que transmitir y el hecho de seguir compartiéndola con más gente nos hace sentir muy honrados", anota.

invita a que asistan en familia a verla. Niños de seis a 90 años, “a que disfruten de una aventura de fantasía, positiva, que con ella pretendemos mover a la gente desde un lugar de amor y de luz y no de miedo y de lástima. Es una película bien bonita, estaremos agradecidos de que nos den 90 minutos de su tiempo”.

El ángel en el reloj es el primer título de Fotosíntesis Media, donde crearon el género “entretenimiento con causa”. Es un título que se produjo “no solo para contar una buena historia con personajes convincentes, sino para contribuir, dentro de nuestra responsabilidad como cineastas, a lograr una solución para la problemática del cáncer infantil”.

Autores

Miguel Ángel Uriegas escribió su ópera prima El ángel en el reloj junto a Rosana Curiel y Miguel Bonilla.

“Fue un aprendizaje enorme”. Primero redactó una primera versión del argumento. “Yo jamás había escrito un guión fuera de los trabajos que hice en la escuela de cine. Por esa razón nos acercamos a Rosana Curiel, una escritora con una trayectoria enorme escribiendo para niños, para que ella me ayudara a bajar mi argumento a un guión cinematográfico”.

Trabajando con Rosana Curiel aprendió el "día a día' de un guionista y los principales retos a los que se enfrenta, empezando por el tener la paciencia de sentarte frente a una computadora por 3 horas sin escribir una palabra, tratando de encontrar la inspiración y el camino indicado para construir las líneas argumentales correctas para tus personajes. Así fue como Rosana aterrizó un primer corte del argumento y juntos fuimos dándole forma hasta llegar a algo con lo que estábamos contentos para entrar a preproducción".

'El ángel en el reloj' es una película animada bien lograda, inteligente y emotiva, tan entretenida para los niños, como reflexiva para los adultos": Jesús Chavarría, del 'Diario La Raza'.

Festivales

El ángel en el reloj fue presentada en el Festival de Cine de Morelia ( México), en el Festival de Cine de los Cabos y será proyectada este mes de abril en el Festival de Animación de Stuttgart.

También participó en la sección oficial en el Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy, Francia. "Es el Cannes de la animación, van los mejores proyectos del mundo. Siendo honestos, con el presupuesto que teníamos, no pensábamos quedar en Annecy. Hay que ser realistas, cumplimos muy bien con su propósito y con lo técnico. Todos los festivales tienen su selección oficial dentro de competencia y fuera de competencia. Nosotros estamos en la sección oficial, pero fuera de competencia. Nos eligieron de entre tres mil proyectos".

Con el tiempo el séptimo arte animado pasó de ser un género cinematográfico “a ser una técnica con la cual se cuentan historias. Originalmente se consideraba un género porque estaba 100% enfocado a un público infantil, pero con el tiempo se usa para contar historias para toda la familia e incluso solo para adultos.

Hoy es una herramienta de posibilidades infinitas que contiene en sí misma un sin número de géneros”.

Su maestro en estas gestas es Hayao Miyazaki, director, productor y animador japonés de anime. Por su narrativa audiovisual, “la manera en la que retrata al personaje en su entorno, cómo establece una atmósfera y le da su tiempo a que los sentimientos se vayan transmitiendo poco a poco fue algo que llamó mi atención desde la primera película que vi de él: El viaje de Chihiro (2001). Sin duda el trabajo de Miyasaki fue lo que me hizo aventarme a esta aventura. Más adelante el trabajo de Mamoru Hosoda me cautivó con Summer Wars y con Mirai of the Future, la cual, en lo personal, debió haber ganado este año el Óscar”.

Mientras que desde la acción en vivo, se inclina por la labor de Darren Aronofsky, quien llegó en momentos importantes de su vida con The Fountain (2006). El trabajo de Charlie Kaufman como escritor junto a Michel Gondry dirigiendo en Eterno resplandor de una mente sin recuerdos y el Alfonso Cuarón de Children of Men (2006). “Y La vida de Adele (2013), de Abdellatif Kechiche, por su manera tan simple de retratar los conflictos internos de las personas en distintas etapas de sus vidas”.