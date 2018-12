Los directores nacionales Carlos y Juan Carlos García de Paredes estuvieron el pasado fin de semana en la ciudad estadounidense de Nueva York, donde se proyectó su comedia generacional Sin pepitas en la lengua, en el Cantor Film Center de la Universidad de Nueva York (NYU por sus siglas en inglés).

Gozo

“Abrimos el festival Latino Film Market. Al público, que fue muy variado, le fascinó la película. Yo vi gringos (estadounidenses) que estaban leyendo los subtítulos en español gozándola como si fueran panameños. La verdad es que fue muy emocionante para nosotros mostrarla fuera de Panamá”, comenta Carlos Garía de Paredes.

“Fuimos invitados por las organizadores del Latino Film Market luego de haber recibido buenas reseñas de nuestro proyecto. Estuvimos representando a Panamá, que este año fue el país invitado. Se presentaron casi 70 películas y cortos latinoamericanos”, agrega.

“Esta fue nuestra premier fuera de Panamá. Estamos siendo considerados para varios festivales en estos momentos”, comenta.

A la proyección de Sin pepitas en la lengua asistieron “miembros destacados de la comunidad panameña en Nueva York, como el fundador del primer festival de cine en Panamá, Roberto Morgan, y el editor de la revista La Pollera, Luis Baz. Igualmente, había estudiantes de la Universidad de Nueva York, cineastas, distribuidoras y otras figuras importantes”.

“Recibimos una condecoración de parte del condado de Brooklyn, de la mano de su presidente, Eric Adams, justo luego de la proyección”, rememora.

Isa, el personaje central de 'Sin pepitas en la lengua', está en medio de un desastre que la lleva a la depresión y a la ira: su jefe es insoportable, su novio es un vago y la tecnología no la acompaña.

El elenco de Sin pepitas de la lengua lo integran, entre otros, Ash Olivera, Agustín Gonçalves, Simón Tejeira, Ingrid Villarreal, Miroslava Morales, Poti García de Paredes, Sara Faretra, Camila Aybar, Diego de Obaldía, Randy Domínguez, Samuel Ibarra y Aaron Zebede.

Si bien, Sin pepitas en la lengua es una reposición de la chilena Sin filtros, y aunque la mayoría de su base argumental se lo debe al largometraje sureño, en conjunto este remake supera al producto original porque es más osado, su ritmo es más trepidante y su puesta en escena es preciosa. Su argumento, y su personaje central, la atribulada publicista Isa Montero (magistral la actriz Ash Olivera) están maravillosos.

Otras producciones

En el marco de esta actividad fílmica, también se presentó el corto panameño De hermano a hermano, de Jeremiah Thompson, cuenta.

También participaron producciones provenientes de Puerto Rico, Estados Unidos, México, Colombia, República Dominicana, Perú, Argentina y Cuba, entre otras.

Participaron directores y películas como Edy Recendez (In the ring), Manuel del Valle (Celeste), Gerry Meléndez (Sunlit), Pedro Pereira (Españomics), Renato Lepsch (There), Guillherme Fernandes (Dolores), Carlos Segundo (Subcutaneous), Carlos Freire (Qween Amor), Junior González (Dosed), Mauricio Zapata (Rattled), María Palacio (The Unknown), Oldren Romero (It comes from the heavens), entre otros.