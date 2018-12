Entre el 2015 y el 2017, la taquilla de Norteamérica estuvo dominada por la saga de ciencia ficción de Las Guerras de las Galaxias de la mano del éxito de Star Wars: The Force Awakens, Rogue One y Star Wars: The Last Jedi, respectivamente.

En el 2018, el reinado pasó a personajes provenientes del cómic, y como era de esperarse, todos pertenecen a la casa Marvel.

¿Una razón para que perdieran la corona los seres creados por George Lucas? Solo: A Star Wars Story, de Ron Howard, se tuvo que conformar con ser la novena más vista.

En el 2014, se proyectaron 707 películas en Estados Unidos y la entrada promedio para ver una producción era de $8.17. En el 2015, fueron 706 largometrajes y el boleto costaba $8.43.

Superhéroes

Buena Vista tuvo tres fracasos mundiales: Solo: A Star Wars Story (inversión: 250 millones de dólares; retorno: $392.9); A Wrinkle In Time (costo: 130 millones de dólares y regreso: 132.6 millones de dólares) y The Nutcracker and the Four Realms (presupuesto: 120 millones de dólares y de vuelta logró apenas 138.9 millones de dólares).

Aunque también tuvo su buena cosecha.

Black Panther ( Buena Vista), de Ryan Coogler, fue la reina en la boletería de Estados Unidos y Canadá al alcanzar los $700,059,566.

Uno de los motivos: la comunidad afroamericana apoyó a esta película que, por fin, le daba el protagonismo a un personaje negro por encima de la costumbre del Hollywood comercial de ponderar a los blancos.

A nivel mundial, las aventuras que ocurren en la nación de Wakanda quedaron en un segundo puesto con $1,346,913,161, ya que una esperada reunión de los principales superhéroes de la Marvel pudo mucho más.

Si bien Avengers: Infinity War ( Buena Vista) tuvo que conformarse con el segundo lugar en Norteamérica con $678,815,482, a nivel global sí fue la vencedora, y por bastante, con $2,048,187,730.

En el 2016, subió a 737 títulos y el tiquete iba por los $8.65. En el 2017, llegaron a las 740 películas y el boleto iba por los $8.97. En este 2018, fueron 756 filmes y el ingreso promedio a una sala costó unos $9.14.

El regreso de Bob, Violet, Dash y el bebé Jack-Jack en Incredibles 2 ( Buena Vista) funcionó, pues este filme, escrito y dirigido por Brad Bird, de la casa Pixar, se apoderó del tercer escalón, tanto en las salas de Norteamérica ($608,581,744) como en el resto de los mercados ($1,241,891,456).

Mientras que la secuela de acción Jurassic World: Fallen Kingdom ( Universal), de J.A. Bayona, fue cuarta en su propio territorio ($148,024,610) como también en la Tierra ($1,304,944,060).

Estos largometrajes colaboraron a que la taquilla en Norteamérica, en el 2018, llegara a la suma de $11,130.7. Superó a las ventas de 2017, que obtuvieron $11,071.9. Todavía le falta llegar a los $11,377.5 que se registró en el 2016, aunque todavía no se acaba el año.