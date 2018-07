Grease tiene un significado especial para Aaron Zebede. “Fue la primera película musical que vi hace 40 años y la primera obra de teatro musical de Bruce Quinn que vi hace 20 años”.

Siempre ha sido uno de los montajes favoritos de Aaron Zebede, “pero varias veces traté de traerla a Panamá sin éxito. Los derechos eran imposibles. Esta vez se me presentó la oportunidad gracias a Magic Dreams y me di cuenta de que las cosas llegan cuando tienen que llegar, no antes”.

Esta pieza de Jim Jacobs y Warren Casey, que ocurre durante el verano de 1959 en Estados Unidos, se presenta hasta el 15 de julio en el Teatro Anayansi de Atlapa con Aaron Zebede como director artístico, José Pepe Casís como director musical y Jossie Jiménez en las coreografías.

Grease, la historia de amor entre un rompecorazones ( Danny) y una dulce chica ( Sandy), tiene un elenco integrado, entre otros, por Arian Abadi, Ana Grethel Solís, María Fernanda Achurra, Adriana Linares, Valerie Troncoso, Marco Reyna, Randy Domínguez, Any Tovar y Horacio Valdés.

Ícono

La clave para que Grease perdure en el tiempo, en opinión de Aaron Zebede, es su banda sonora. “Son canciones que nosotros como padres las hemos amado toda la vida, y me sorprende cómo la nueva generación las conoce, las canta y se las sabe todas. He escuchado historias de padres que sentaron a los hijos y les dijeron: ‘Tienes que ver esta película’, y así quedaron enganchados ”.

Valerie Troncoso, quien es Rizzo, una rival y luego amiga de Sandy, coincide. “Sus canciones siempre nos regresan al momento en que las escuchamos por primera vez. No importa cuántas versiones de Grease veas, siempre terminas cantando las canciones y enamorado de al menos uno de sus personajes icónicos”.

Para Arian Abadi, que encarna a Danny, otro motivo de su trascendencia son sus pasos de baile, “que sin duda ayudaron a inmortalizar el rock n’ roll de 1950, que hasta el día de hoy se mantienen vigentes”.

Jossie Jimenez destaca que el elenco de Grease "es sumamente especial. Son talento joven, comprometido, con ganas de aprender y de hacerlo bien. Cada ensayo fue una inyección de energía positiva. Desde el principio los que no tenían ningún tipo de enseñanza en baile accedieron a reforzar con clases de jazz y acondicionamiento físico, y a ensayar más días para hacerlo cada vez mejor. Así da gusto trabajar. Más en esta sociedad donde a muchos jóvenes no les llama la atención lo que no sucede rápido. Al final, ellos también me han recordado ese amor y ese respeto cuando te preparas para subir al escenario. Este montaje es mucho más complejo que el de hace 20 años. Más piezas escenográficas, más bailes, un elenco más grande, un escenario inmenso, luces, sonido, etc. Qué felicidad ver como el teatro crece en nuestro país".

Que los espectadores de todas las edades se enamoren de Grease, plantea Ana Grethel Solís, quien entra en la piel de Sandy, es porque “transmite un sentimiento de amistad y compañerismo entre todos los personajes. Todos pueden contentarse con el sentimiento de tener ese grupo de amigos que son casi familia, con quienes has convivido toda tu infancia y has visto crecer contigo. Sandy y Danny luchan con su identidad, pero al final se quieren tal y como son”.

La popularidad de este musical se hizo global con una versión fílmica de 1978 del director Randal Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton John.

Canciones

Aaron Zebede destaca de las pegadizas canciones y de las coreografías de este musical: "en esta versión, los arreglos musicales y vocales son muy modernos y dinámicos. Y los bailes son rápidos y con mucha energía. Si te gusta la película, creo que vas a amar esta versión".

Arian Abadi es músico de carrera, entonces en esta parte "estoy derretido y enamorado de lo que transmite Grease. Es impresionante cómo con acordes tan

sencillos, pero con la vibra correcta, el ritmo y unos arreglos de otro planeta, esta música es imposible que no te guste. Es una 'sabrosura rockanrolera'. Y en este caso, nuestra producción de Panamá, los bailes están ¡wow! Jossie Jimenez, nuestro coreógrafo, ha hecho un trabajo que no verás en ninguna producción a nivel mundial". Y en este caso, nuestra producción de Panamá, los bailes están ¡wow!, nuestro coreógrafo, ha hecho un trabajo que no verás en ninguna producción a nivel mundial".

Jóvenes

Al estructurar las escenas, Aaron Zebede pensaba cómo presentar a un grupo de amigos en el colegio en una época donde no existían las redes sociales cibernéticas. En esos años, "si querías socializar, tenías que salir y verte con tus amigos. Los adolescentes de Grease son amigos de por vida, que harían cualquier cosa uno por el otro. Y nos muestra lo difícil que es llegar al último año del colegio y no saber si se volverán a ver como grupo".

Para Ana Grethel Solis, Grease retrata "la idea del 'rebelde sin causa', y durante toda la obra los jóvenes buscan romper con los moldes de la sociedad. Esto se ve especialmente con la canción Pink Ladies, ya que en esos años empezó el movimiento feminista. El concepto de una mujer fuerte y independiente, tal como Rizzo. Esto es algo que le atrae muchísimo a Sandy desde que conoce a estas chicas, e impulsa el cambio final de look".

Le parece curioso a Arian Abadi cómo Grease todavía le puede compartir mensajes a la juventud de ahora. "Desde los códigos de amistad y encajar popularmente, hasta la problemática social que aún no logramos resolver como el embarazo no deseado, alcohol y pandillas". Aunque se muestra "de una forma graciosa y digerible", hace un llamado de atención: "todos tenemos problemas y por ser jóvenes no conocemos las medidas para enfrentarlos".

Valerie Troncoso opina que Grease evalúa "a los adolescentes desde la perspectiva de un profesor de secundaria: rebeldes sin causa que harían lo que sea para pertenecer; todos en proceso de madurar y sobrellevar los cambios difíciles de esa edad".

Los adolescentes, comenta Jossie Jiménez, siguen siendo los mismos, y Grease lo sabe al hablar sobre la primera vez en el sexo, "el primer amor, el soñar despierto, el futuro, cometer errores, descubrir sensaciones. A veces decimos que la tecnología nos cambió, pero en el fondo los jóvenes buscan las mismas cosas que estos chicos: ser felices y compartir su felicidad".