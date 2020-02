Celebran en Panamá el Día Internacional de Salvar a las Ranas

Este sábado 28 de abril, se realizaron varias actividades en las provincias de Panamá y Coclé para promover la conservación de los anfibios en Panamá.



La agenda incluyó un mensaje sobre la importancia que estos animales tienen dentro de los distintos hábitats naturales del mundo, como parte del Día Internacional de Salvar a las Ranas.



“Este día se celebra desde hace dos años a nivel mundial para concienciar a la población en torno a la necesidad de conservar los ecosistemas en los que habitan las ranas y otros anfibios que presentan un notable descenso en sus poblaciones naturales”, comentó Angie Estrada, coordinadora de Voluntarios del Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá que se ejecuta actualmente en el Parque Municipal Summit.



EN PELIGRO DE EXTINCIÓN



Estrada explicó a Prensa.com que especies de anfibios como las salamandras, cecilias y la rana dorada (esta última que es una de las especies representativas de la fauna panameña) se encuentran en peligro de extinción.



Esto, debido a una infección que afecta a los anfibios conocida como quitridiomicosis, la cual es causada por el hongo (Batrachochytrium dendrobatidis). Este ha diezmado las poblaciones de anfibios en países de América como Colombia, El Salvador, Nicaragua y Panamá.



La especialista dijo que la quitridiomicosis, que vive en el agua, ocasiona el endurecimiento y engrosamiento de la piel de la rana. “Esta infección ocasiona que las ranas no puedan respirar, haciendo que las ranas se sofoquen hasta morir”, detalló.



CONSERVACIÓN



Según Estrada, para evitar que las ranas desarrollen esa infección, el parque Summit, en conjunto con la Autoridad Nacional del Ambiente, el Centro de Conservación de Anfibios del Valle de Antón y otras entidades tanto nacionales como internacionales, está implementando desde hace seis años el Proyecto de Rescate y Conservación de Anfibios de Panamá.



“Con este proyecto, se ubican a los anfibios estén o no infectados, se ponen en cautiverio, los curamos, los reproducimos y los inmunizamos contra el hongo”, afirmó.



Agregó que en otras regiones del país, como Chiriquí, El Copé (Coclé) y Veraguas, se han localizado ranas que padecen la infección. Por ello, dijo que se está trabajando para que la infección no se prolifere en otras provincias del país.