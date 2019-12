Minsa dice que epidemia de dengue es una situación grave

El ministro de Salud, Javier Díaz, admitió este viernes, 10 de enero, que la epidemia de dengue existente en el país es una situación “grave y delicada”.



Díaz informó que, en lo que va del año, se han registrado 201 casos de dengue. “De esos 201, hay nueve casos de dengue grave y ya tenemos dos defunciones”, remarcó.



El ministro explicó que existen tres tipos de dengue: uno con signos de alarma, otro sin signos de alarma y el grave. Agregó que el dengue grave, de serotipo 2, es el que más se está detectando. Advirtió que es el más agresivo de los otros.



CARNAVALES NO SERÁN SUSPENDIDOS



Díaz reiteró que aunque la situación que se vive con el dengue es grave, las fiestas del carnaval no serán suspendidas. “Los carnavales no están en riesgo y se pueden desarrollar”, aclaró, en TVN Noticias.



El titular de Salud explicó que se harán fumigaciones antes y después de los carnavales, en todas las áreas en que se desarrollen.



“No es necesario cancelar los carnavales, sino tener conciencia de que en nuestra casa o la de nuestros vecinos puede haber dengue y debemos reportarlo”, puntualizó en el noticiero matutino.