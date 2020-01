Moscoso reitera que funeral de Arias no es un acto político

La expresidenta de la República, Mireya Moscoso, reiteró este martes, 3 de enero, que el funeral de estado que se le realizará al que fuera su esposo y tres veces presidente panameño Arnulfo Arias Madrid no es un acto político, sino una rendición de honores de parte del pueblo panameño para con el desaparecido expresidente.



“Esto es un funeral de estado. Para que el pueblo panameño le rinda los honores que no se le dieron [a Arias ] cuando él murió”, dijo Moscoso en TVN Noticias.



La expresidente recalcó que no será un partido el que le rendirá los honores al expresidente Arias, ya que a ese funeral de Estado han sido invitados todos los partidos y los panameños que quieran participar.



“Aquellas personas que van a ir a abuchear mejor quédense en su casa, pues lo que van hacer es abuchear a una persona que hizo mucho por este país, no al presidente [Ricardo Martinelli]”, sostuvo.



Moscoso recordó que en los actos, que se realizarán los días 6 y 7 de enero de 2012, será el presidente de la República, Ricardo Martinelli, quien realizará los honores.



Al mismo tiempo, dijo que ya está confirmada la asistencia de los exmandatarios Álvaro Uribe (Colombia); Rafael Calderón Fournier (Costa Rica); Fernando de la Rúa (Argentina), y Francisco Flores (El Salvador).



ACTOS



Por otra parte, Moscoso comentó que todo está listo para los actos, que se iniciarán el día 6 de enero con la salida de los restos de Arias a las 3:30 p.m. del Jardín de Paz, para recorrer las vías Ernesto T. Lefevre y Vía España. El recorrido finalizará ese día en la Catedral Metropolitana, donde estará en capilla ardiente.



Al día siguiente (7 de enero) a las 7:30 a.m., los restos del “caudillo panameñista” serán llevados por la carretera Panamericana hasta llegar a Penonomé, provincia de Coclé, donde se realizarán los actos protocolares.



Martinelli ordenó mediante un decreto darle honores de Estado al traslado de los restos mortales de Arias Madrid.



En el decreto se establece que los días 6 y 7 de enero serán de reflexión nacional, donde el pabellón nacional será izado a media asta, entre la ciudad de Panamá y Penonomé.