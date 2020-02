Para atender efectos de incendio se activa centro de emergencias

Por petición del Ministerio de Salud (Minsa) este jueves, 21 de marzo, se activó el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional para monitorear y dar respuesta a la situación causada por el incendio en Cerro Patacón.

Sin embargo, el Minsa aclaró que el incendio, aunque sigue, es de menor intensidad y emana menos cantidad de humo a la atmósfera.

“Hasta el momento mediciones realizadas en la estación de Curundú de la Universidad de Panamá sobre material particulado de muy pequeñas dimensiones, refieren que se han encontrado niveles superiores a los cotidianos, pero aún están por debajo del límite establecido para producir afecciones a la salud”, destacó el Minsa.

Además el Minsa ofreció atención en todas las instalaciones de salud del área metropolitana y especialmente en las zonas aledañas al lugar del siniestro.

Hasta ahora solo el Hospital San Miguel Arcángel reporta haber atendido a cinco pacientes afectados por la circulación de humo.

Mientras que en el Hospital Santo Tomás, el Complejo Hospitalario de la Caja de Seguro Social, Centros y Policentros de Salud registran cero pacientes por esta causa.

Para recibir mayor información sobre las medidas que recomienda el Minsa orientaciones sobre el reciclaje de las basuras y los horarios de atención de los servicios de salud, los ciudadanos pueden comunicarse con el centro al teléfono 800-8743, en un horario de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

También los residentes de San Miguelito pueden comunicarse a los teléfonos 261-8072 y 261-7659, en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.



APEDE PIDE RESPUESTAS



La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) pide una revaluación de la capacidad de manejo y control para reducir la contaminación, el impacto ambiental y los riesgos para la salud asociados a la operación de Cerro Patacón luego de haber comenzado el incendio del martes 19 de marzo.

Apede enfatizó que ese siniestro ha afectado el funcionamiento normal del vertedero, así como la salud de los ciudadanos de la ciudad de Panamá.

Los integrantes de la Apede recordaron que la operación del relleno sanitario está sujeta al estricto cumplimiento de la normativa ambiental y específicamente del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (Pama), aprobado y fiscalizado por la Autoridad Nacional del Ambiente.

Por otro lado, la Apede enfatizó que Cerro Patacón está en el proceso de solicitud de registro, como un proyecto de Mecanismo de Desarrollo Limpio ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, lo que implica el estricto cumplimiento del Pama y de otras normas internacionales.

Apede instó a las autoridades responsables a asumir sus competencias e iniciar una investigación seria y rigurosa sobre la gestión que lleva a cabo la empresa concesionaria, así como las causas de este incendio y hacer público esos resultados.



DEPÓSITO



La Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) informó que ya cuenta con un lugar para depositar los desechos que recolecta, toda vez que sus labores se han visto afectadas por el fuego suscitado el martes pasado en el vertedero de cerro Patacón.



El director general de la AAUD, Enrique Ho Fernández, dijo que desde las 11:00 p.m. de este jueves se abrió un espacio temporal en cerro Patacón, para depositar allí la basura. Explicó que, antes de esa hora, el 100% de la flota de camiones se encontraba detenida.



Previamente, Ho Fernández solicitó a la empresa privada que proporcione más volquetes para que colaboren en las labores de vertido de tierra al fuego que se mantiene

–desde la tarde del martes– en cerro Patacón.



Ho Fernández informó que, hasta el momento, en el vertedero de basura se encuentran 24 volquetes, tres palas mecánicas y otros equipos articulados, que desarrollan las labores de recolección de tierra para tirarla sobre del fuego. Sin embargo, se necesita de más equipo, insistió el funcionario en TVN Noticias.



Al ser consultado sobre la magnitud del fuego, el director de la AAUD manifestó que este jueves se está trabajando en sofocar la parte norte del vertedero de basura. Esto, ya que la mayor cantidad del fuego en el terreno del cerro se ha extinguido.



“Sigue habiendo mucho humo blanco que está saliendo de la parte interna del cerro, pero estamos tratando de tirar la mayor cantidad de tierra posible para que se pueda ahogar el fuego”, expresó.



PACIENTES EN MOCAMBO



Por su parte, Algis Torres, director regional de Salud de San Miguelito, dio a conocer que se han atendido a nueve pacientes con enfermedades crónicas en el sector de Mocambo, cercano al sitio del incendio.



Torres dijo que estos pacientes sufren de hipertensión, neumonía y bronconeumonía. Por ello, no fueron afectados de forma directa (y más bien indirecta), por la capa de humo. Esto, ya que tienen enfermedades de base, aclaró.



Ayer, miércoles, el ministro de Salud, Javier Díaz, aseguró que la capa de humo generada por el incendio en el vertedero de cerro Patacón no presenta niveles de toxicidad que provoquen un grave riesgo sanitario. “La nube que está sobre la ciudad no tiene niveles tóxicos que puedan alterar la salud”, explicó Díaz.

En tanto, el presidente de la República, Ricardo Martinelli se refirió hoy al reciente fuego en cerro Patacón, que consumió cinco hectáreas del vertedero de basura.



“Simultaneamente en 3 lugares distintos y a la vez 3 fuegos en cerro patacón.Coincidencia? Sabotaje? Suerte? Afortunadamente yá controlado”, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.



(Con información de Manuel Vega Loo)