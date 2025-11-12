Aclaratoria ante Fake News

En atención a la información difundida por medios de comunicación digitales y escritos que responden a determinados hechos relacionados a la nave Oceanic Tug, considero necesario realizar las siguientes aclaraciones a título personal:

No tengo ningún tipo de relación o vínculo con la mencionada embarcación desde el año 2023. La nave fue vendida el 22 de marzo de 2023, cumpliendo con todas las formalidades legales correspondientes. Asimismo, fue retirada del Registro Público de Naves de Panamá, trámite que consta en los archivos oficiales de la Autoridad Marítima de Panamá, mediante su baja definitiva.

Por tanto, desde esa fecha no mantengo relación alguna de propiedad, operación, administración o representación sobre dicha nave, ni sobre las actividades o hechos que actualmente se mencionan en las publicaciones de los medios de comunicación. Niego de manera categórica y absoluta, todo señalamiento o intento de vinculación directa o indirecta con actividades criminales. Repudio tajantemente el narcotráfico y cualquier actividad ilícita. Como panameño y empresario, apoyo la lucha contra el crimen organizado y reconozco el trabajo de las autoridades por haber dado un golpe contundente e histórico, que salvaguarda la salud pública y la vida de muchos seres humanos.

Con más de dos décadas de experiencia en el sector marítimo panameño, he tenido el privilegio de contribuir al desarrollo de la industria nacional como socio, accionista y director de empresas especializadas en servicios marítimos auxiliares, generando empleo directo y aportando al crecimiento económico de Panamá, con estricto apego a la Ley.

Lamento profundamente que información imprecisa y carente de verificación adecuada haya sido difundida, generando confusión y afectando injustamente mi nombre y reputación. Algunas de estas publicaciones, por su contenido malintencionado y oportunista, parecen responder a motivaciones o intereses de grupos económicos del sector marítimo; acto que rechazo enérgicamente por ser contrario a la verdad y la ética. Considero que el ejercicio periodístico debe regirse por los principios de veracidad, responsabilidad y rigor informativo, los cuales no se han observado en esta ocasión.

Reitero mi compromiso con la transparencia, el cumplimiento de la ley y los valores éticos que siempre han guiado mi actuar personal y profesional. Las empresas que forman parte del conglomerado económico, vinculado a mi persona, seguirán operando con apego a las leyes y normativas nacionales e internacionales, honrando nuestras obligaciones laborales, económicas y fiscales, manteniendo así, nuestro compromiso y contribución al desarrollo sostenible del país.

Emito este pronunciamiento con el único propósito de aclarar los hechos y deslindar toda responsabilidad presente o futura con relación a la mencionada nave. Por consiguiente, solicito respetuosamente a los medios de comunicación que rectifiquen estos señalamientos falsos y sin fundamento alguno.

Ing. PABLO E. TORRES CHONG

Ciudad de Panamá, 12 de noviembre de 2025

“Las afirmaciones, opiniones y todo lo expresado en este comunicado son responsabilidad única de su autor y quienes sufragan su publicación”.