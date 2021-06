ANUNCIO PUBLICO

COMUNICADO PATROCINADO

Desde el año 2006, un grupo de especuladores conocido como Six Diamond Resorts International, S.A./Tres Cruces de Oro, S.A./Semper Fidelis Development, S.A./Desarrollo Bocatoreño, S.A./Inversiones Akave, S.A., etc. (en adelante “Six Diamonds”), se ha dedicado a realizar actividades cuestionables a fin de apoderarse de tierras de ocupantes legales en Bocas del Toro.

Six Diamonds intenta adquirir las mejores propiedades panameñas mediante la compra de reclamos cuestionables, utilizando influencias y obteniendo rápidos e inesperados fallos judiciales y decisiones administrativas a su favor. Como resultado de ello, los propietarios legítimos que han comprado los terrenos de forma legal, han vivido en dichas tierras y han invertido en las mismas, se encuentran con que su ocupación está siendo cuestionada de forma no razonable.

Las acciones de Six Diamonds amenazan la vivienda, medios de vida, turismo y la reputación de Panamá como un lugar seguro para invertir y hacer negocios. Estas acciones imprudentes le han costado a la región de Bocas del Toro miles de empleos perdidos, decenas de miles de turistas perdidos y cientos de millones en dólares de inversión perdidos.

A fin de combatir este ataque a la propiedad privada, más de 20 propietarios de tierras afectados y negocios se han unido para defender sus tierras y negocios de estos agresores.

⦁ Todos estos propietarios de tierras y negocios han contribuido a la economía y comunidad de Bocas del Toro y Panama por mucho tiempo.

⦁ Contrario a lo anterior, Six Diamonds no ha contribuido a la economía ni a la comunidad, ni desarrollado proyecto alguno en los más de 14 años que llevan acosando a propietarios locales.

⦁ La finalidad de este anuncio es poner sobre aviso a otros propietarios de tierras acerca de las acciones de Six Diamonds, e instar a otras víctimas a ponerse en contacto con miembros del grupo comunitario Bocas Unidos para que se unan a la lucha por la protección de nuestra tierra.

Bocas Unidos - Firmado:

Bastimentos Holdings/Red Frog Beach Island Resort - Sand Dollar Beach Bed & Breakfast/Island Dream Foundation - Bocas Vet Clinic - Ultimo Refugio - Somewhere-Finca Los Monos/Botanical Gardens - Tutty N Fish Seafood & Meat Market - Om Cafe - Florida 2 Bocas Shared Containers - El Nido Studios - Nedci van Tronchin -Alex Wolff-Katherine Dukehart -Lukas Bell and Gloria Fonseca de Bell -David and Linda Gillingham - Sharon Reeves and Mark Langer - Sunanda Mehra - Bill Krueger

Además, el Ministerio Publico de Panamá ha admitido una querella penal por los hechos que se vienen dando en el área de Bocas del Toro por este mismo grupo.

Las instituciones gubernamentales panameñas, incluyendo ANATI y el Registro Público deben estar al tanto de estas actividades y tomar medidas para proteger los derechos de los propietarios legales. Esto enviará un mensaje claro de que las inversiones inmobiliarias y el turismo en Panamá están protegidos por prácticas gubernamentales estables y éticas que garantizan el estado de derecho.

Las afirmaciones, opiniones, recomendaciones y todo lo expresado en este comunicado son responsabilidad única de su autor y quienes sufragan su publicación