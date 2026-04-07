Comunicado de Prensa

Panamá Oil Terminals S.A. expresa su más profundo pesar por el fallecimiento de una persona y las afectaciones sufridas por otras personas, producto del accidente ocurrido el 6 de abril en el sector de La Boca. En este momento, nuestros pensamientos están con ellos, con sus familias y con los panameños afectados en su desplazamiento y en su vida cotidiana por este lamentable hecho.

El accidente involucró la explosión de un camión cisterna en áreas operadas por Environmental Solutions Development Inc., empresa con la que Panamá Oil Terminals S.A. mantiene un contrato de subarrendamiento de tanques y áreas operativas, en el marco de la concesión No. A-2008-2011 otorgada por la Autoridad Marítima de Panamá.

Desde el momento del accidente, Panamá Oil Terminals S.A. ha activado sus protocolos de respuesta ante emergencias y está colaborando plenamente con las autoridades competentes, incluidos los cuerpos de socorro y las instituciones encargadas de la investigación. Ponemos a disposición toda la información y los recursos necesarios para esclarecer las causas y circunstancias del hecho y estamos en contacto directo con las familias afectadas para brindarles el apoyo que esté a nuestro alcance.

La seguridad es el principio que guía cada una de nuestras operaciones, y este hecho nos obliga a redoblar esfuerzos para que situaciones como esta no se repitan. Seguiremos de cerca el desarrollo de las investigaciones, cooperaremos con todas las instancias competentes y nos comprometemos a informar oportunamente a la opinión pública sobre cualquier desarrollo relevante.

Nuestro compromiso con Panamá y con las comunidades en las que operamos es total.

Panamá Oil Terminals S.A.

7 de abril de 2026

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