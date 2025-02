Comunicado José Edmond Esses

En los últimos días, ha circulado en medios de comunicación y redes sociales una serie de afirmaciones completamente falsas sobre nuestra empresa y mi familia. Ante la desinformación promovida con claras intenciones políticas, nos vemos en la necesidad de aclarar de manera firme y categórica lo siguiente:

1. Nuestra empresa JAMÁS compró el terreno de Loma de la Pava al Gobierno Nacional, ni a la Caja de Seguro Social. Esta fue una transacción privada entre empresas, una operación comercial legítima y con un valor millonario en su momento. No hubo venta subvalorada, no hubo perjuicio al patrimonio del Estado, y no hubo ningún tipo de irregularidad. Quien diga lo contrario está mintiendo deliberadamente.

2. El alquiler de oficinas estatales en Plaza Edison ha sido y es completamente transparente. Nuestra empresa, al igual que muchas otras del sector inmobiliario, participa en procesos de licitación pública donde gana quien ofrece las mejores condiciones. Nuestros precios de alquiler son de los más bajos que el Estado paga en el mercado y eso es verificable en documentos oficiales. Insinuar que esto responde a tráfico de influencias es un intento burdo de manipulación de la opinión pública.

3. Las acusaciones con relación a problemas judiciales son una completa falsedad. Nunca he sido señalado, investigado, procesado o condenado por ningún delito. Mi relación con la empresa Naos Island fue de carácter comercial en un proyecto inmobiliario entre el año 2001 y 2003, sin ningún vínculo con las absurdas teorías que algunos intentan difundir.

Es evidente que estas acusaciones no son casuales. Surgen en un momento donde el país enfrenta un debate profundo sobre la crisis de la Caja de Seguro Social, y algunos sectores buscan desviar la atención señalando con mentiras a empresarios serios y responsables.

Nuestra empresa y familia son reconocidas por su trayectoria, transparencia y compromiso con el desarrollo del país. Nunca hemos estado involucrados en escándalos, ni en maniobras politiqueras, y no permitiremos que nos usen como chivo expiatorio en una estrategia de distracción.

Exigimos respeto y que cualquier afirmación sea sustentada con pruebas reales. Quienes difundan información falsa con la intención de dañar nuestra reputación deberán afrontar las consecuencias legales correspondientes, ya que tomaremos las acciones necesarias contra las personas o medios responsables de su distribución.

Panamá, 28 de febrero de 2025

“Las opiniones expresadas en este comunicado son responsabilidad única de su autor y de quienes sufragan su publicación”