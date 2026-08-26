Los proyectos estratégicos para el país requieren decisiones judiciales oportunas dentro del plazo razonable

La Fundación Pro Chiriquí, organización comprometida con el desarrollo socioeconómico, la competitividad, la inversión y el bienestar de la Región Occidental, consideran de gran importancia para Chiriquí, y todo Panamá, contar con un pronunciamiento definitivo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia respecto de la demanda de nulidad presentada contra la resolución que aprobó el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Puerto Barú.

Sus miembros manifiestan su absoluto respeto por la independencia del Órgano Judicial y por el derecho de toda persona a ejercer las acciones legales que nuestro ordenamiento jurídico garantiza. Precisamente por ello, consideran igualmente importante que los procesos judiciales relacionados con proyectos estratégicos para el desarrollo nacional sean resueltos dentro de un plazo razonable, brindando la seguridad jurídica que demanda el país.

El Proyecto Puerto Barú constituye una de las iniciativas de infraestructura más relevantes para el occidente panameño. Su desarrollo tiene el potencial de fortalecer la conectividad logística del país, dinamizar el comercio, impulsar el turismo, generar miles de oportunidades de empleo directo e indirecto, atraer nuevas inversiones y ampliar las oportunidades de crecimiento económico para las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, la Comarca Ngäbe-Buglé y todo el país.

La incertidumbre jurídica prolongada sobre proyectos de esta magnitud no solo afecta a sus promotores, sino también a las comunidades, los inversionistas, los trabajadores, las empresas locales y las instituciones e iniciativas que impulsan el desarrollo regional. Asimismo, genera un ambiente de incertidumbre para potenciales inversiones del sector privado. Panamá necesita reglas claras, certeza jurídica y decisiones oportunas que fortalezcan la confianza en sus instituciones.

La Fundación Pro Chiriquí reitera que el desarrollo económico y la protección del ambiente no son objetivos excluyentes. Ambos deben avanzar de manera armónica, sustentados en el cumplimiento de la legislación vigente, el rigor técnico, la transparencia y el Estado de Derecho.

Por ello, hacemos un respetuoso llamado a la Corte Suprema de Justicia para que emita el fallo que en derecho corresponda sobre este proceso, permitiendo brindar certeza jurídica a todas las partes involucradas y al país.

La Región Occidental posee el enorme potencial de consolidarse como uno de los principales polos de desarrollo logístico, agroindustrial, turístico y de inversión de Panamá. Alcanzar ese objetivo requiere instituciones fuertes, decisiones oportunas y un entorno de confianza que permita transformar las oportunidades en bienestar para las presentes y futuras generaciones.

David, Chiriquí, República de Panamá

26 de agosto de 2026

Firman:

Felipe Ariel Rodríguez

Luis Ríos

Roberto Brenes

Camilo Brenes

Ricardo Pérez

Guillermo Villarreal

Abraham Telembí Pérez

Herman Bern

Douglas Gómez

Lisa Méndez

Carlos Troetsch

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