Nuestro compromiso con Panamá y la transparencia

En BAC reafirmamos nuestro compromiso absoluto con la legalidad y la transparencia. Por ello, compartimos nuestra posición frente a las recientes investigaciones de carácter fiscal en las cuales se ha mencionado a la entidad:

Un mecanismo legal y regulado: la adquisición de créditos fiscales para el pago futuro de impuestos es un instrumento financiero plenamente legal y utilizado por múltiples empresas del país. Es importante aclarar que, al utilizar este mecanismo, BAC nunca recibió dinero del Estado por dichos créditos.

Afectación a la legítima confianza: las investigaciones señalan que el origen de esta situación radica en presuntas irregularidades cometidas por funcionarios y exfuncionarios de la DGI en el sistema de E-tax para darle validez a créditos fiscales, los cuales BAC, como cualquier otra empresa, compró con el objetivo de pagar posteriormente sus impuestos, toda vez que los créditos aparecían oficialmente certificados en el sistema de la DGI.

Detección proactiva y colaboración: fueron nuestros propios controles internos los que levantaron las alertas que se notificaron de inmediato a las autoridades. Asimismo, bajo una rigurosa política de cero tolerancia frente a cualquier irregularidad, realizamos una auditoría interna sobre el alcance de cada transacción, sin hallazgos que vinculen al banco o a nuestros colaboradores con las presuntas irregularidades de este caso.

BAC ha cooperado y lo seguirá haciendo bajo la firme convicción de que este caso nos convoca a trabajar en conjunto, sector público y privado, para salvaguardar la confianza institucional y la validez de toda la información y certificación oficial que el Estado brinda a las empresas para operar.

Por último, reiteramos que esta situación se limita exclusivamente a acreditaciones para el pago de impuestos propios del banco. Por lo tanto, no guarda relación alguna con las cuentas, depósitos o fondos de nuestros clientes, los cuales se encuentran completamente seguros.

BAC sigue operando con solidez y comprometido con Panamá y Centroamérica, con presencia y liderazgo en los 6 países de la región. Nuestros 74 años de trayectoria refuerzan la confianza construida con clientes, autoridades y comunidades, una confianza que también se refleja en nuestro grado de inversión.

Las opiniones expresadas en este comunicado son responsabilidad única de su autor y de quienes sufragan su publicación.