Panamá: Baluarte de Libertad y Estado de Derecho

Con profundo respeto y humildad, dirijo estas líneas al Gobierno de la República de Panamá y a todas las personas e instituciones que, con valentía y apego a la justicia, han marcado un hito decisivo en mi vida.

Elevo mi gratitud, en primer lugar, a Dios, fuente de toda verdad, por su guía constante y por permitir que, en medio de la persecución y la incertidumbre, prevalecieran la razón, la humanidad y el respeto a la dignidad. Su amparo se ha manifestado a través de las firmes decisiones tomadas por hombres y mujeres comprometidos con el bien común.

Expreso mi más alta estima al Excelentísimo Señor José Raúl Mulino Quintero, Presidente de la República de Panamá, por el liderazgo soberano y responsable demostrado al denegar la solicitud de extradición presentada por la dictadura de los Castro-Díaz-Canel. Esta decisión no solo protege una vida, sino que honra el orden constitucional panameño, el Estado de Derecho y los valores universales de libertad.

Mi reconocimiento se extiende al Señor Javier Martínez-Acha Vásquez, Ministro de Relaciones Exteriores, y a todo el equipo gubernamental que actuó con responsabilidad institucional, apego a la legalidad y sensibilidad humana. Su proceder reafirma ante el mundo que Panamá es un Estado serio, independiente y respetuoso de la Ley, que se niega a ser instrumento de persecución política transnacional.

Al Gobierno de la República y a su noble pueblo: gracias por demostrar que esta nación no negocia la justicia ni entrega la libertad. Panamá ha enviado un mensaje claro y contundente a la región: la dignidad humana no se extradita.

Al partir de estas tierras, lo hago con el corazón colmado de gratitud y recuerdos imborrables de la calidez de su gente y de la solidaridad recibida en cada etapa de este proceso. Aunque me retiro físicamente, Panamá queda profundamente grabada en mi memoria y en mi historia personal. Anhelo, si Dios lo permite, regresar algún día para reencontrarme con su cultura y su hermosa nación, a la que hoy reconozco como tierra de justicia, hospitalidad y esperanza.

Asimismo, hago un reconocimiento especial al equipo de la organización “Camino a la Democracia Pacífica de Cuba 2019”. Gracias por su acompañamiento, firmeza y compromiso en la defensa de los derechos humanos y la causa de un futuro democrático para el pueblo cubano. Su labor es fundamental para que la voz de los perseguidos jamás sea silenciada.

Como ciudadano cubano que ha vivido en carne propia la persecución política, reitero mi gratitud eterna y mi compromiso de honrar siempre las leyes y los valores democráticos de la República de Panamá, país que hoy representa para mí refugio y libertad

Con la más alta consideración y respeto,

Boris Mauricio Betancourt Hernández Ciudadano cubano

Panamá

“Las afirmaciones, opiniones y todo lo expresado en este comunicado son responsabilidad única de su autor y quienes sufragan su publicación”.