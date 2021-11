POSIBLE ATRACO A: Estatal Ecuatoriana

Los últimos meses han llegado embarques de fuel oil a Panamá provenientes de Ecuador. Esto no es nada inusual, sin embargo, ha llamado la atención entre algunos compradores locales, que este producto viene exportado desde Ecuador por empresas navieras privadas de dicho país, unas veces hacia empresas privadas panameñas, relacionadas con los mismos actores privados ecuatorianos, y otras, hacia empresas internacionales, clientes de la propia empresa estatal ecuatoriana, propietaria del producto. Recabando alguna información sobre el tema, se encuentra que dicho producto es propiedad exclusiva del estado ecuatoriano, y que éste lo exporta a través de su empresa petrolera estatal EP Petroecuador, mediante concursos internacionales de ofertas. La duda que ha surgido entre compradores privados en Panamá es si esa forma de exportación a través de empresas privadas de Ecuador, tiene el conocimiento y aval del estado ecuatoriano. Resulta que estas compañías privadas compran el producto a la empresa estatal a un precio determinado, para luego revenderlo a compañías privadas internacionales, incluso a aquellas que son clientes de la propia empresa estatal. Resulta evidente que si las compañías privadas pagan un precio determinado por el producto y luego lo venden a un tercero es porque realizan un beneficio significativo entre el precio que pagan a la estatal y el precio al que venden a los clientes internacionales. Es evidente también que ese valor que ganan las empresas privadas lo pierde el Ecuador como gobierno y como estado. Porqué EP Petroecuador preferiría vender su producto a un precio inferior a unas compañías en lugar de hacerlo a uno mayor a otras? Puede tratarse de alguna estrategia que no entendemos pero, en un mundo tan convulsionado, lleno de acusaciones y denuncias, sería prudente que el mismo estado ecuatoriano se pronuncie a este respecto y aclare que este es un procedimiento normal, que dichas compañías tienen todo el derecho y amparo legal para efectuar estas exportaciones, y evitar así temores o dudas de potenciales compradores en Panamá, ya que se trata de una operación muy suigéneris, que incluso ha merecido calificaciones duras de parte de un importante asambleísta de Ecuador que en referencia a esta operación se refirió en su cuenta de twitter como “un enorme perjuicio al país” y pidió al Presidente que intervenga para parar dicho perjuicio. No conocemos de posteriores decisiones o acciones a este respecto, por ello lo mas sano seria un pronunciamiento oficial de parte del gobierno de Ecuador a través de su sector energético. De nuestra parte estaremos atentos y haciendo seguimiento a similares movimientos futuros y denunciarlos de ser el caso.

Wiston Robinson Garcia

