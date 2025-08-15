La Fundación Unidos por la Democracia, organización fundada y liderada por ciudadanos comprometidos con la democracia, la justicia y la participación cívica, expresamos nuestro sentir sobre las remuneraciones y jubilaciones especiales de jueces y magistrados con el controvertido fondo de compensación por retiro.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) es fundamental para nuestra democracia, y es esencial que sus magistrados actúen con ejemplaridad para fortalecer la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, el Acuerdo 407 aprobado el 18 de julio de 2024 y publicado en Gaceta Oficial recientemente, el 8 de agosto de 2025, ahora suspendido parcialmente ante la presión ciudadana, envía un mensaje negativo que debilita la credibilidad, pretendiendo establecer una “casta especial”, generando rechazo social.

Es necesario reconocer que existe un problema con las remuneraciones y jubilaciones de los jueces y magistrados, quienes no pueden realizar otras actividades económicas. Aunque el Acuerdo podría abrir un debate sobre esta cuestión, de forma que se logren pensiones sostenibles para los administradores de justicia, este se orienta hacia la creación de privilegios a costa de los contribuyentes, en un momento crítico para la reforma de nuestro sistema de pensiones.

Por ello, hacemos un llamado respetuoso a los magistrados para que reconsideren y deroguen completamente el Acuerdo 407, permitiendo así un diálogo constructivo sobre la administración de justicia.

Es vital abordar cómo mejorar la justicia y fortalecer la independencia de los operadores judiciales, lo cual va ligado a los ingresos de los operadores de justicia para lo cual proponemos un dialogo constructivo.

Exhortamos a organizaciones cívicas, empresariales, profesionales y políticas a unirse en este llamado.

Nuestra estabilidad democrática está en juego, y es hora de promover un diálogo constructivo que beneficie a nuestra sociedad y fortalezca la confianza en nuestras instituciones.

Panamá, 15 de agosto de 2025

“Las opiniones expresadas en este comunicado son responsabilidad única de su autor y de quienes sufragan su publicación”