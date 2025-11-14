Town Center Costa del Este continúa operando con normalidad bajo el liderazgo de sus actuales administradores

Costa del Este Town Center Group, S.A., informa al público en general, a sus arrendatarios, clientes y aliados comerciales que el funcionamiento del complejo comercial Town Center Costa del Este continuará con total normalidad y bajo la gestión de sus actuales administradores.

Los bancos acreedores de Costa del Este Town Center Group, S.A., presentaron una demanda de ejecución hipotecaria producto de la imposibilidad de renegociar el préstamo existente por las partes interesadas, como consecuencia de la demora en la resolución del conflicto entre Costa del Este Town Center Group, S.A., y el Grupo Empresas Bern (GEB). No obstante, las instituciones financieras decidieron mantener la administración del complejo comercial en manos de Costa del Este Town Center Group, S.A., como muestra de confianza en la estabilidad y el potencial del proyecto mientras se resuelve el diferendo.

Esta decisión refleja la confianza de los acreedores en la gestión actual, así como en la viabilidad y fortaleza comercial del complejo, cuya operación continúa desarrollándose con normalidad, garantizando el cumplimiento de los compromisos con arrendatarios, colaboradores y visitantes.

Costa del Este Town Center Group, S.A., reitera su compromiso con la estabilidad operativa del proyecto, la atención a sus visitantes y el respaldo a todos sus arrendatarios y colaboradores, garantizando la continuidad de las actividades comerciales y el desarrollo sostenible del complejo.

Ciudad de Panamá, 14 de noviembre de 2025.

“Las opiniones expresadas en este comunicado son responsabilidad única de su autor y de quienes sufragan su publicación”