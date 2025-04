En atención a recientes intentos de cuestionar el nivel de la educación en las universidades particulares y las instituciones de enseñanza superior, los abajo firmantes defendemos la calidad de nuestros centros educativos y rechazamos cualquier pretensión para desacreditar la formación de nuestros graduados.

Producto de las interrogantes originadas por una serie de publicaciones del diario La Prensa, hemos llevado a cabo una minuciosa revisión del tema, cuyas principales conclusiones compartimos a continuación:

1. La información estadística que recibió el diario La Prensa fue manipulada de forma tal que produjo falsamente una impresión negativa sobre la calidad de la enseñanza de la carrera de medicina en los centros educativos particulares. Dicha data, presentada de forma errada, no se ajusta a los registros ni a los formatos del Consejo lnterinstitucional de Certificación Básica de Medicina (CICBM), único organismo autorizado para administrar y dirigir el proceso de certificación básica de los profesionales de la medicina en Panamá.

2. En claro distanciamiento con la información publicada, dicho Consejo advirtió el pasado 11 de marzo que “La difusión de estadísticas en formatos no aprobados por el Consejo puede inducir a interpretaciones inexactas, que no reflejan con precisión la realidad de los datos, es por ello que el CICBM no autoriza la publicación de estadísticas relacionadas al proceso de certificación básica en medicina, salvo aquellas emitidas oficialmente por este Consejo”.

3. Frente a esta situación, expresamos nuestro absoluto rechazo por la falta de transparencia y la manipulación de la información de nuestros estudiantes; deploramos que, para complacer intereses escudados tras el anonimato, se menoscabe el aporte de un sector que está haciendo esfuerzos extraordinarios y perceptibles en pro de robustecer la educación superior en Panamá.

4. En esta ocasión, los ataques intentan poner en entredicho específicamente la formación privada en medicina, pero, como universidades particulares percibimos un trasfondo que pretende generar en la opinión pública un malsano y contraproducente enfrentamiento entre la educación pública y la privada, cuando lo que el país precisa es que ambos sectores sigamos funcionando de forma armoniosa y colaborativa, con un fin común: la educación de calidad.

5. Nuestras universidades surgieron y siguen ampliando su oferta académica como un complemento esencial a la labor del sector público, lo que ha permitido democratizar el acceso a la educación en carreras como medicina y otras, minimizando la necesidad de buscar formación en el extranjero y potenciando el nivel profesional de nuestros miles de graduados.

Agradecemos el fervor de cada estudiante y el tesón de educadores y personal administrativo que con ahínco promueve la misión educativa de cada una de nuestras universidades y centros de enseñanza superior; reafirmando nuestro compromiso de fomentar el progreso de la educación de calidad en Panamá.

“Las afirmaciones, opiniones y todo lo expresado en este comunicado son responsabilidad única de su autor y quienes sufragan su publicación”.