20 mil hojas de vida y una señal clara: Chiriquí necesita empleo ya

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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El desempleo en la región occidental de Panamá sigue ganando terreno, está realidad es enfrentada diariamente por miles de chiricanos profesionales que anhelan la llegada de empresas u obras que abra puertas al talento laborar que existe en la provincia.

Y es que, según cifras del Observatorio de datos de la facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Chiriquí, esta provincia registra una sostenida migración entre los años 2013 y 2023. Un total de 114 mil 095 chiricanos han abandonado el territorio en busca de oportunidades laborales. En números, Chiriquí ha visto salir más del 11% de su población.

A este panorama se suma un dato reciente que agrava aún más la situación. De acuerdo con la Encuesta del Mercado Laboral a septiembre de 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), analizada por el consultor empresarial René Quevedo, la provincia de Chiriquí perdió 36 mil 357 empleos en 2025, de los cuales un 35% eran formales, impactando principalmente sectores clave como la agricultura, el comercio al detal y los hoteles y restaurantes.

En medio de este contexto, una cifra revela el nivel de urgencia y, al mismo tiempo, la esperanza de miles de familias: 20 mil hojas de vida han sido recibidas a través del portal de empleo del Proyecto Puerto Barú en David, convirtiendo esta inversión privada en una de las principales oportunidades reales para que miles de chiricanos accedan a un trabajo formal sin salir de su provincia.

La avalancha de aplicaciones a vacantes no solo confirma el interés en el proyecto logístico más grande en la historia de la provincia de Chiriquí, cuya inversión supera los 250 millones de dólares, sino que también expone, sin filtros, la escasez de oportunidades para profesionales. Detrás de cada currículum hay una decisión pendiente: quedarse y apostar por Chiriquí o formar parte de una estadística que sigue creciendo.

Para Felipe Vinicio Rodríguez, empresario chiricano y expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Chiriquí, la provincia enfrenta una realidad que no puede seguir esperando: un desempleo que ya supera el 11% y una presión en aumento sobre una población joven que demanda oportunidades reales para no verse obligada a migrar.

“Es necesario respetar la seguridad jurídica del país, especialmente cuando se trata de proyectos que han cumplido con los procesos técnicos y han sido evaluados y aprobados por las autoridades correspondientes”, indicó Rodríguez.

Proyectos estratégicos como Puerto Barú en David dejan de ser una opción y se convierten en una necesidad país, ya que representan una alternativa concreta que no solo dinamizaría la economía, sino que también fortalecería la conectividad del occidente con el desarrollo logístico nacional.

Datos:

Para octubre de 2024, Chiriquí figuraba entre las provincias con mayor desempleo del país, alcanzando un 11.9%, solo por detrás de Veraguas (12.3%) y Panamá (12.1%).

En apenas cinco meses de haber iniciado la fase preliminar Puerto Barú en David ha logrado brindar 89 empleos directos y 31 indirectos.

La mano de obra es 100% de la provincia de Chiriquí, se contempla que en su fase de construcción se generará mil 200 empleos.