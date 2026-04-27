30 años construyendo oportunidades: Fundación Sus Buenos Vecinos evoluciona a Fundación Banco General

CONTENIDO DE MARCAS. Se trata de contenido presentado por una empresa, organización o individuo que ha pagado por su publicación en nuestras plataformas. No ha sido editado ni supervisado por el equipo editorial, por lo que no representa periodismo balanceado. Este material puede ser proporcionado directamente por el cliente o producido a través de Corprensa Content Studio.

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Durante tres décadas, la Fundación Sus Buenos Vecinos ha sido un aliado estratégico del desarrollo social en Panamá, trabajando de la mano con organizaciones sin fines de lucro y la comunidad para generar oportunidades reales y cerrar brechas sociales. Hoy, en el marco de su 30.º aniversario, la Fundación da un paso importante hacia el futuro y anuncia su cambio de nombre a Fundación Banco General.

Este cambio reafirma su identidad institucional y su estrecho vínculo con Banco General, institución que impulsó su creación en 1996 para dar continuidad y estructura a una labor social que el banco venía desarrollando desde los años 70. El nuevo nombre no implica una transformación de su esencia, sino una evolución que la acerca aún más a su legado y propósito original.

A lo largo de estos 30 años, la Fundación ha invertido más de 115 millones de dólares en la comunidad, apoyando a más de 130 organizaciones sin fines de lucro y beneficiando a miles de personas en áreas como educación, salud, alimentación, inclusión, vivienda y atención integral a adultos mayores. Además, ha desarrollado programas propios de alto impacto como las Becas Sus Buenos Vecinos a la Excelencia, el Centro ¡Supérate! en Veraguas y el Colegio Federico José Humbert Azcárraga, iniciativas que reflejan su apuesta por la educación como herramienta transformadora.

“El nombre evoluciona, pero el propósito permanece intacto. Este cambio honra nuestra historia, fortalece nuestro presente y nos prepara para seguir aportando, con mayor claridad institucional, al desarrollo social de Panamá”, expresó Vicky de Cordero, presidenta de la Fundación Banco General.

El anuncio oficial se realizó durante un encuentro con organizaciones aliadas, en el que se conmemoraron los 30 años de trabajo conjunto y se reflexionó sobre los desafíos sociales del país y el rol del sector privado en la construcción de soluciones sostenibles. De cara al futuro, la Fundación Banco General continuará fortaleciendo su inversión en educación, sin dejar de lado otras áreas clave para el bienestar y la dignidad humana.

Con esta nueva etapa, Fundación Banco General reafirma su compromiso de seguir trabajando en alianza, con transparencia y visión de largo plazo, para contribuir a la construcción de un país más equitativo, solidario y con mayores oportunidades para todos.